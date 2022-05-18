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В Мелитополе открылось первое отделение российского банка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Первое отделение российского банка открылось в украинском Мелитополе. Предприниматели и организации открывают счета в рублях. Об этом 18 мая сообщила корреспондент телеканала «Известия» Мери Бадунц.

Отмечается, что пока отделение работает с государственными учреждениями и юридическими лицами. У предпринимателей появилась возможность проводить безналичные расчеты с партнерами, а также полноценно запустить все городские объекты и учреждения.

«Обслуживать банк будет и коммунальные предприятия города, и бюджетные организации, и предпринимателей. Для нас открытие банка — это очень значимое событие, которое мы долго ждали. Потому что много предпринимателей города хотят работать в рублевой зоне, хотят работать с партнерами из Российской Федерации. Именно банк дает им такую возможность», — сказала глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.

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Скоро банковские операции будут доступны и населению. Люди смогут получать зарплату, пенсию и рассчитываться в магазинах. Отделений у нового банка будет несколько, и это создаст новые рабочие места.

«У нас закрывались банки, которые подчиняются Нацбанку Украины. Они все находятся в аренде. Эта аренда будет приходить во временное пользование муниципалитета. Там есть структура, есть люди. Люди без работы не останутся. Банк — это кровь банковской системы, кровь всей экономики. На наших территориях освобожденных это самый главный приоритет», — заявил врио главы военно-гражданской администрации Энергодара Андрей Шевчик.

Ранее в этот день стало известно, что Украина заблокировала зарплатные карты работникам детского сада.

Также в среду вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что на всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля, а жителям Запорожской области в этом месяце выплатят пенсии и зарплаты в рублях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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