Херсонская область планирует полностью интегрироваться в российскую систему образования. Об этом 26 мая в беседе с ТАСС сообщила начальник управления образования региона Татьяна Кузьмич.

Как подчеркнула Кузьмич, регион планирует перенять принципы российского образования «с сохранением лучших местных образовательных традиций».

По ее словам, от Болонской системы необходимо отказаться: лучшие отечественные образовательные традиции.

«В этом направлении будут работать школы Херсонщины», — добавила Кузьмич.

Как сообщил 25 мая вице-спикер палаты Петр Толстой, профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из Болонской системы. Он также отметил, что в перспективе возможно изменение или отмена ЕГЭ в российских школах.

Накануне министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что Россия разработает собственную систему образования. По его словам, ведомство откажется от Болонской системы. Он отметил, что система образования России станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.

7 мая председатель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал, что Херсонская область будет максимально интегрироваться в состав Российской Федерации.

После этого в регионе произошел ряд изменений. Так, 25 мая сообщалось, что на территории Херсонской и Запорожской областей начинается формирование органов межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД, которые разработают российские номера. В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Также в среду представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов обозначил позицию региона касательно того, что после его полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. Регион может занять достойное место в Южном федеральном округе, подчеркнул он.

Кроме того, Рогов рассказал, что в освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона, которая позволяет рассчитываться в гривнах и рублях. В области налажено программное обеспечение, уточнил он.