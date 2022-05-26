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Херсонскую область захотели интегрировать в систему образования России

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Херсонская область планирует полностью интегрироваться в российскую систему образования. Об этом 26 мая в беседе с ТАСС сообщила начальник управления образования региона Татьяна Кузьмич.

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Как подчеркнула Кузьмич, регион планирует перенять принципы российского образования «с сохранением лучших местных образовательных традиций».

По ее словам, от Болонской системы необходимо отказаться: лучшие отечественные образовательные традиции.

«В этом направлении будут работать школы Херсонщины», — добавила Кузьмич.

Как сообщил 25 мая вице-спикер палаты Петр Толстой, профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из Болонской системы. Он также отметил, что в перспективе возможно изменение или отмена ЕГЭ в российских школах.

Накануне министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что Россия разработает собственную систему образования. По его словам, ведомство откажется от Болонской системы. Он отметил, что система образования России станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.

7 мая председатель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал, что Херсонская область будет максимально интегрироваться в состав Российской Федерации.

После этого в регионе произошел ряд изменений. Так, 25 мая сообщалось, что на территории Херсонской и Запорожской областей начинается формирование органов межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД, которые разработают российские номера. В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Также в среду представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов обозначил позицию региона касательно того, что после его полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. Регион может занять достойное место в Южном федеральном округе, подчеркнул он.

Кроме того, Рогов рассказал, что в освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона, которая позволяет рассчитываться в гривнах и рублях. В области налажено программное обеспечение, уточнил он.

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