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Госдума начала работу над выходом России из Болонской системы образования

Вице-спикер Госдумы Толстой сообщил о начале работы над выходом из Болонской системы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из Болонской системы. Об этом 25 мая сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой в Telegram.

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Он также отметил, что в перспективе возможно изменение или отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в российских школах.

«Деколонизация нашего образования началась. На очереди — изменение или отмена ЕГЭ и дебюрократизация системы образования в целом», — заявил Толстой.

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Накануне министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что Россия разработает собственную систему образования. По его словам, ведомство откажется от Болонской системы. Он отметил, что система образования России станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев 25 мая подчеркнул, что отказ от Болонской системы в РФ должен быть поэтапным. По его мнению, выпускники школ должны узнать о новых правилах поступления и обучения минимум за два года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в настоящий момент ведется активная работа над новым видением российской системы образования взамен Болонской. Пока нет каких-либо конкретных параметров, оценить данную инициативу не представляется возможным, отметил он.

5 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России и направил соответствующее обращение Фалькову. По его словам, многие специальности можно освоить только при пятилетнем обучении, а Болонскую систему критикуют в том числе за рубежом. По мнению парламентария, ее эффективность под вопросом, так как дипломы российских вузов часто не признают в западных странах.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.

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