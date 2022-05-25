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В Рособрнадзоре предложили поэтапный отказ от Болонской системы образования

Глава Рособрнадзора Музаев: отказ от Болонской системы образования должен быть поэтапным
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Отказ от Болонской системы образования в России должен быть поэтапным. Об этом 25 мая заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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«Здесь главное — снова не наделать ошибок, которые приведут, в первую очередь, к тому, что пострадают от этого у нас студенты, качество знаний и так далее», — сказал он ТАСС.

По мнению Музаева, выпускники школ должны узнать о новых правилах поступления и обучения минимум за два года.

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Накануне министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что Россия разработает собственную систему образования. По его словам, ведомство откажется от Болонской системы. Он отметил, система образования России станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

5 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России и направил соответствующее обращение Фалькову. По его словам, многие специальности можно освоить только при пятилетнем обучении, а Болонскую систему критикуют в том числе за рубежом. По мнению парламентария, ее эффективность под вопросом, так как дипломы российских вузов часто не признают в западных странах.

16 марта председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин поставил под сомнение необходимость участия России в Болонском образовательном процессе. По его словам, российской системе образования подходит классический вариант специалитета и аспирантуры.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.

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