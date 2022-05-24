Минобрнауки заявило о разработке в РФ своей системы образования

Россия разработает собственную систему образования. Об этом во вторник, 24 мая, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Как он рассказал «Коммерсанту», ведомство откажется от Болонской системы образования.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу», — приводит его слова Telegram-канал издания.

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Как отметил министр, российская система образования станет уникальной. В ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

5 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России и направил соответствующее обращение Фалькову. Он заявил, что многие специальности можно освоить только при пятилетнем обучении, а Болонскую систему критикуют в том числе за рубежом.

Эффективность ее под вопросом, считает парламентарий, так как дипломы российских вузов часто не признают в западных странах.

В тот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил вернуться к программам специалитета (то есть обучения в течение пяти лет. — Ред.) по большинству специальностей. В беседе с «Известиями» он отметил, что возможность участия в Болонском процессе, то есть введение двухступенчатой системы образования, была предусмотрена законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 1996 года исключительно на добровольной основе.

Однако в 2007 году был принят закон об обязательном, принудительном участии наших вузов в Болонском процессе, напомнил он.

По мнению депутата, бакалаврское образование значительно слабее образования специалиста, так как бакалавр получает на 40% меньше специальных знаний — «на 20%, потому что он учится на год меньше, и еще на 20% за счет того, что бакалаврское образование более широкое, но менее глубокое».