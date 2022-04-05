В Госдуме предложили вернуть пятилетнее высшее образование

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России. Как сообщает 5 апреля RT, министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову направлено соответствующее обращение.

По мнению Милонова, многие специальности можно освоить только при пятилетнем обучении.

«В данной связи, учитывая коренные изменения последнего времени, прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе», — говорится в обращении парламентария.

Милонов также отметил, что Болонскую систему образования, которая предполагает двухступенчатую систему преподавания — бакалавриат и магистратуру, критикуют многие специалисты, в том числе и за рубежом. Депутат подчеркнул, что дипломы российских вузов часто не признают в западных странах, что ставит под вопрос эффективность данной системы.

16 марта председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин поставил под сомнение необходимость участия России в Болонском образовательном процессе. По его словам, российской системе образования подходит классический вариант специалитета и аспирантуры.

Болонский процесс направлен на обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификаций высшего образования между странами. Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация. Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования европейских стран. В общей сложности в организации участвуют 48 стран.