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В Госдуме предложили вернуть пятилетнее высшее образование

Депутат Госдумы Милонов предложил вернуть пятилетнее высшее образование
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России. Как сообщает 5 апреля RT, министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову направлено соответствующее обращение.

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По мнению Милонова, многие специальности можно освоить только при пятилетнем обучении.

«В данной связи, учитывая коренные изменения последнего времени, прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе», — говорится в обращении парламентария.

Милонов также отметил, что Болонскую систему образования, которая предполагает двухступенчатую систему преподавания — бакалавриат и магистратуру, критикуют многие специалисты, в том числе и за рубежом. Депутат подчеркнул, что дипломы российских вузов часто не признают в западных странах, что ставит под вопрос эффективность данной системы.

16 марта председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин поставил под сомнение необходимость участия России в Болонском образовательном процессе. По его словам, российской системе образования подходит классический вариант специалитета и аспирантуры.

Болонский процесс направлен на обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификаций высшего образования между странами. Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация. Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования европейских стран. В общей сложности в организации участвуют 48 стран.

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