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В Херсонской и Запорожской областях начали перевод машин на номера РФ

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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На территории Херсонской и Запорожской областей начинается формирование органов межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД, которые разработают российские номера. Об этом заявил 25 мая атаман Запорожской области Сергей Юрченко в эфире телеканала «Херсон и Запорожье 24».

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«Сейчас формируются органы МРЭО, где разрабатываются уже настоящие номера, которые будут работать на благо жителей Запорожской, Херсонской [областей] и других освобожденных городов, районов и областей», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко заявил «Известиям», что указ президента России Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей — очень своевременная мера. Жители этих регионов в случае получения гражданства России смогут решить свои вопросы с социальной и медицинской помощью, уточнил он.

Также в среду представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов обозначил позицию региона касательно того, что после его полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. Регион может занять достойное место в Южном федеральном округе, подчеркнул он.

Кроме того, Рогов рассказал, что в освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона, которая позволяет рассчитываться в гривнах и рублях. В области налажено программное обеспечение, уточнил он.

7 мая председатель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал, что Херсонская область будет максимально интегрироваться в состав Российской Федерации.

Также в этот день глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что железнодорожное пассажирское сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено в полном объеме. Днем ранее стало известно, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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