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Эксперт оценил указ, упрощающий получение гражданства РФ херсонцам и запорожцам

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Указ президента России Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей — очень своевременная мера. Об этом 25 мая заявил «Известиям» председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко.

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По его словам, указ лежит в контексте действий России в ходе спецоперации по защите Донбасса. Жители этих регионов в случае получения гражданства России смогут решить свои вопросы с социальной и медицинской помощью. Кроме того, дети, нуждающиеся в лечении, смогут его получить, отметил он.

«Если смотреть более широко, это дает возможность выбора людям, гражданином какого государства они себя считают. Это зеркальный ответ в отношении действий государств, которые граничат с Западной Украиной», — заявил эксперт.

Он напомнил, что многие жители приграничных регионов Украины имеют паспорта Венгрии, Польши, Румынии и это считается нормальным.

«Теперь выбор есть у жителей других регионов, тяготеющих к России. Для регионов Новороссии это возможность самоопределения, с какой страной они связывают свою судьбу и будущее своих детей», — заключил он.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Поправки внесены в документ, которым упрощенный порядок был предоставлен жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Военно-гражданская администрация Запорожской области сообщила, что ведет подготовку инфраструктуры для организации выдачи российских паспортов. Первые жители Херсонской области уже подали заявления на получение российского гражданства.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона готовы оказать полную поддержку при организации выдачи паспортов России жителям Херсонской и Запорожской областей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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