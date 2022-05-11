Будет принято: когда ГД узаконит двойное гражданство с Южной Осетией

Россияне и жители Южной Осетии смогут иметь двойное гражданство уже в этом году. Как выяснили «Известия», 17 мая Госдума планирует поддержать президентский проект соглашения об урегулировании вопросов гражданства для обеих стран. Согласно документу, лица, получившие такой паспорт, получат право на соцобеспечение, образование, медобслуживание, а также прохождение военной службы в той стране, на территории которой они постоянно проживают. Проголосовать за инициативу готовы во всех фракциях парламента. Эксперты считают это логичным шагом в условиях того, что многие граждане Южной Осетии уже имеют российские паспорта.

И пенсии, и служба

Как выяснили «Известия», Госдума 17 мая может ратифицировать соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства между РФ и Южной Осетией — документ, который был внесен в нижнюю палату Владимиром Путиным в марте 2022 года. Эту информацию «Известиям» подтвердили в профильном комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

— Да, такой законопроект о двойном гражданстве находится в повестке Госдумы. Надеюсь, что он будет одобрен всеми фракциями. Это, безусловно, будет способствовать дальнейшему сближению наших стран, — пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы Леонид Калашников.

Будет принято Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Парламентарий воздержался от комментариев на тему референдума по вхождению Южной Осетии в состав России, который предлагали провести власти республики. При этом он напомнил об историческом прошлом двух стран, которые, по его мнению, рано или поздно будут в одном государстве.

Согласно тексту проекта соглашения, граждане одной страны смогут приобрести гражданство другой без отказа от имеющегося. Подать заявление на получение гражданства РФ в упрощенном порядке сможет любой дееспособный гражданин республики от 18 лет. Дети до 14 лет будут получать такое же гражданство, как и родители. До достижения ребенком 18 лет родители смогут выбрать ему гражданство на основании письменного заявления.

Лица, получившие двойное гражданство, получат право на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают. Эта норма также распространяется на прохождение военной службы.

Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Оно будет действовать на протяжении пяти лет и автоматически продлеваться на такой же срок, если ни одна из сторон не уведомит другую о своем намерении прекратить его. Сделать это можно будет в письменной форме за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода.

На уровне министерств иностранных дел двух стран проект соглашения был подписан в сентябре прошлого года в Цхинвале. Его ратифицировали глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев и посол России в республике Марат Кулахметов.

Будет принято Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как заявлял тогда президент республики Анатолий Бибилов, соглашение позволит обеспечить гражданам дополнительные соцгарантии.

— Это серьезное для населения Южной Осетии решение проблемы приобретения гражданства Российской Федерации, что связано и с обеспечением социальной защиты граждан РФ, и с возможностями по получению российских пенсий. Я уверен, что юридические моменты, связанные с подписанием этого документа, в ближайшее время будут решены и граждане нашей страны смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, — говорил он в августе прошлого года.

Справка «Известий» Необходимо различать понятие: «двойное гражданство» и «второе гражданство». Первое подразумевает, что оба государства на официальном уровне признают права и обязанности человека в отношении друг к другу. Возможно оно лишь в том случае, если страны подписали соответствующее соглашение. Сейчас двойное гражданство россияне могут иметь лишь с Таджикистаном. Второе гражданство означает, что у человека есть два паспорта. Но при этом страны не признают права и обязанности гражданина перед другим государством. То есть они считают человека только своим поданным.

Придать форму

В большинстве фракций Госдумы «Известиям» заявили, что готовы соглашение поддержать.

— Они наши братья. Мы и политически, и культурно, и экономически достаточно интегрированы. Сейчас этим отношениям надо только придать юридическую форму. Безусловно, институт двойного гражданства будет работать на укрепление и развитие всех направлений нашего сотрудничества, — пояснил «Известиям» зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

По его словам, многие страны сейчас смотрят на Россию как на серьезного игрока, который создает новые возможности для развития мирового сообщества и суверенных государств вопреки правилам однополярного мира.

— Конечно, наша фракция поддержит ратификацию этого соглашения. В Южной и Северной Осетии проживает один народ. Не случайно представители Южной Осетии уже неоднократно высказались о желании войти в состав России. Это, конечно, другой вопрос. А вот что касается гражданства, то это уже давно назревшее решение, — заявил «Известиям» глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

В «Справедливой России — За правду», ЛДПР и «Новых людях» также сообщили, что готовы документ подержать.

Будет принято Фото: РИА Новости/Алексей Ковалев

Эксперты считают, что соглашение еще теснее сблизит наши страны. Однако говорить о референдуме по поводу вхождения в состав России преждевременно.

— Конечно, пока говорить о референдуме, наверное, рано. Это вопрос, который будет решаться в зависимости от общей политической ситуации, поскольку это создаст дополнительные осложнения отношений с Грузией, с Западом в целом, — пояснил «Известиям» генеральный директор Российского совета по международным делам, кандидат исторических наук Андрей Кортунов.

По его словам, что касается двойного гражданства, то уже сейчас большая часть проживающих на территории Южной Осетии его имеют. С августа 2008 года, даты признания республики, наша страна предоставляет осетинам право упрощенного получения российского паспорта.

— Поэтому фактически ратификация соглашения — это законное оформление ситуации, которая уже сложилась, — подчеркнул эксперт.

С этим мнением согласен заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

— Подписание соглашения будет скорее символическим шагом. Уже сегодня вполне на законных основаниях можно иметь гражданство обеих стран, — считает эксперт.

По его мнению, эта ратификация делается больше для того, чтобы дать понять Грузии, что Южная Осетия — самостоятельная и независимая территория. Ведь грузины до сих пор заявляют, что РФ «оккупировала» республику. А вот что касается присоединения Южной Осетии к России, то, по его мнению, говорить об этом пока не время.