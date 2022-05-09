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Подали голоса: Алан Гаглоев побеждает на президентских выборах в Южной Осетии

Как идея объединения с Россией повлияла на позиции действующего главы республики
Фото: vk.com/Алан Гаглоев - кандидат народа
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Победителем президентских выборов в Южной Осетии, судя по предварительным данным на вечер 8 мая, стал оппозиционер Алан Гаглоев, набравший больше голосов, нежели действующий лидер республики Анатолий Бибилов. Он же заручился большей поддержкой избирателей еще и в первом туре 10 апреля. О том, какая тема стала заглавной в ходе кампании и как будут развиваться отношения Москвы с Цхинвалом при новом лидере, в материале «Известий».

Российская карта

В нынешнем году побороться за пост президента Южной Осетии (ЮО) решили 17 человек, однако до первого тура смогли дойти только пятеро — остальным 12 претендентам на высший пост ЦИК Южной Осетии отказал в регистрации на основании неполных сведений о доходах, неправильно оформленных подписных листов или недействительных подписей. По итогам же первого тура, состоявшегося 10 апреля, у Южной Осетии оставалось два вероятных будущих президента — действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Причем ко второму туру оппозиционер подошел с некоторым перевесом по числу голосов — в первом туре он набрал 38,55% голосов против 34,95% за действующего главу республики.

Одним из главных лейтмотивов всей предвыборной кампании действующего лидера Анатолия Бибилова стала идея о вхождении Южной Осетии в состав России. О том, что республика предпримет соответствующие юридические шаги для этого в ближайшее время (в частности, проведет референдум), он заявил еще 30 марта. При этом инициатива о вхождении в состав России оказалась далеко не нова: эта идея уже звучала из уст Бибилова на предыдущих президентских выборах в 2017 году. Но дальше слов дело тогда так и не пошло. На этот же раз власти республики начали определенное движение в сторону объединения с Россией — накануне второго тура в ЦИК ЮО были отданы подписные листы за референдум.

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Анатолий Бибилов
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Многие оппозиционные деятели сочли, что повторное разыгрывание «российской карты» стало попыткой Бибилова отвлечь внимание избирателей от экономических проблем, которые он так и не решил за пять прошедших лет у власти, и набрать очки на беспроигрышной теме.

Идея референдума не сильно поднимала рейтинг Бибилова. Еще в 1992 году в ЮО был референдум, на котором большинство осетин поддержало присоединении к РФ. И на самом деле это не что-то удивительное для республики. Там не найдешь публичного человека, который бы выступал против интеграции с Россией. Гаглоев тоже не против, его соратники тоже создали инициативную группу по проведению референдума, — рассказал «Известиям» независимый осетинский эксперт Заур Фарниев.

При этом кандидат Гаглоев не раз давал понять, что педалировать вопрос о вступлении в состав России не стоит, и для начала стоит дождаться «сигнала от Москвы». Сигнал, между тем, оказался нечетким: 31 марта, реагируя на заявления Анатолия Бибилова о намерении устроить плебисцит, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что сама Россия не предпринимала никаких действий по присоединению Южной Осетии, но отнесется к итогам соответствующего референдума с уважением.

— Но даже если референдум пройдет, решать не Южной Осетии, а самой России, и, скорее всего, вопрос подвиснет на неопределенное время — ни да, ни нет никто в Москве говорить не будет, — резюмировал Заур Фарниев.

Скандалы и расследования

Согласно законодательству Южной Осетии, выборы признаются состоявшимися при явке более 30% избирателей. И вскоре после двух часов дня 8 мая явка на 76 избирательных участках в республике и за ее пределами (по одному участку открыли в Москве и Сухуми и два во Владикавказе) превысила этот минимальный барьер, в связи с чем секретарь ЦИК Кристина Авлохова объявила выборы президента состоявшимися еще за несколько часов до закрытия избирательных участков. Итоговая же явка на выборах президента Южной Осетии составила 68,2% без учета данных за пределами республики, сообщила вечером журналистам член ЦИК республики Фатима Джиоева.

На воскресные выборы ЦИК республики аккредитовал 25 международных наблюдателей. В ЮО приехала группа российских сенаторов, а также представители частично признанных Абхазии, ДНР и ЛНР. «Абсолютно никаких нарушений — акцентирую внимание на слове «абсолютно» — мы действительно не выявили», — заявил уже в середине дня выборов журналистам глава российской делегации Совета Федерации, член комитета по международным делам Сергей Цеков.

Впрочем, другой российский наблюдатель оказался несколько иного мнения. Как написал в своем телеграмм-канале политолог Дмитрий Фетисов, «сразу бросается в глаза очень низкий уровень организации выборов».

Сплошные нарушения по агитации вблизи избирательных участков, отсутствие контроля по наблюдателям Гаглоева, избирком не может заставить их подписывать бюллетени, как того требует законодательство РЮО. По большей части очень маленькие участки и низкая квалификация членов участковых избирательных комиссий. К тому же, идет откровенный подкуп избирателей. Эти выборы — самые скандальные в республике, 2011 год (тогда Верховный суд принял решение признать выборы недействительными. — «Известия») был гораздо спокойнее, — рассказал «Известиям» Дмитрий Фетисов.

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Выборы в Южной Осетии
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Политолог отметил также и плохую подготовку процесса в столице Северной Осетии Владикавказе — там свои голоса за президента ЮО должны были отдать около 4,5 тыс. избирателей. Из-за того, что для них оборудовали лишь два участка, весь день людям пришлось стоять в огромной очереди.

— Второй момент — председатель избирательной комиссии с секретарем покинули Южную Осетию и уехали в Северную, и только после того, как их блогеры сняли их во Владикавказе, они были вынуждены вернуться, — обратил внимание российский наблюдатель.

О нарушениях и подкупах говорил весь день и оппозиционный осетинский телеграмм-канал «Бонварнон». Правда, в нарушениях, вроде подкупов избирателей, он винил уже сторонников действующего главы республики Бибилова. К слову, накануне выборов сторонники оппозиции призвали осетин выйти на центральную улицу Цхинвала, чтобы вместе дождаться итогов голосования. Это дало повод ряду аналитиков заговорить о том, что в ближайшие часы Южную Осетию мог бы ждать свой «майдан».

После 23:00 ЦИК, согласно предварительным результатам, сообщил о заметном перевесе Алана Гаглоева. По словам главы ЦИК Эмилии Гагиевой, за него свои голоса подали 59% избирателей, тогда как в пользу Анатолия Бибилова проголосовали 37% осетин.

Примечательно, что 41-летний Гаглоев уже не в первый раз сошелся в предвыборной схватке с Анатолием Бибиловым. В 2017-м он тоже был кандидатом в президенты ЮО, но тогда, будучи относительным новичком в политике и имея за плечами лишь опыт службы в местном КГБ, он смог заручиться около 11% голосов.

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