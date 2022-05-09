Подали голоса: Алан Гаглоев побеждает на президентских выборах в Южной Осетии

Победителем президентских выборов в Южной Осетии, судя по предварительным данным на вечер 8 мая, стал оппозиционер Алан Гаглоев, набравший больше голосов, нежели действующий лидер республики Анатолий Бибилов. Он же заручился большей поддержкой избирателей еще и в первом туре 10 апреля. О том, какая тема стала заглавной в ходе кампании и как будут развиваться отношения Москвы с Цхинвалом при новом лидере, в материале «Известий».

Российская карта

В нынешнем году побороться за пост президента Южной Осетии (ЮО) решили 17 человек, однако до первого тура смогли дойти только пятеро — остальным 12 претендентам на высший пост ЦИК Южной Осетии отказал в регистрации на основании неполных сведений о доходах, неправильно оформленных подписных листов или недействительных подписей. По итогам же первого тура, состоявшегося 10 апреля, у Южной Осетии оставалось два вероятных будущих президента — действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Причем ко второму туру оппозиционер подошел с некоторым перевесом по числу голосов — в первом туре он набрал 38,55% голосов против 34,95% за действующего главу республики.

Одним из главных лейтмотивов всей предвыборной кампании действующего лидера Анатолия Бибилова стала идея о вхождении Южной Осетии в состав России. О том, что республика предпримет соответствующие юридические шаги для этого в ближайшее время (в частности, проведет референдум), он заявил еще 30 марта. При этом инициатива о вхождении в состав России оказалась далеко не нова: эта идея уже звучала из уст Бибилова на предыдущих президентских выборах в 2017 году. Но дальше слов дело тогда так и не пошло. На этот же раз власти республики начали определенное движение в сторону объединения с Россией — накануне второго тура в ЦИК ЮО были отданы подписные листы за референдум.

Подали голоса 1 Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Многие оппозиционные деятели сочли, что повторное разыгрывание «российской карты» стало попыткой Бибилова отвлечь внимание избирателей от экономических проблем, которые он так и не решил за пять прошедших лет у власти , и набрать очки на беспроигрышной теме.

— Идея референдума не сильно поднимала рейтинг Бибилова. Еще в 1992 году в ЮО был референдум, на котором большинство осетин поддержало присоединении к РФ. И на самом деле это не что-то удивительное для республики. Там не найдешь публичного человека, который бы выступал против интеграции с Россией. Гаглоев тоже не против, его соратники тоже создали инициативную группу по проведению референдума, — рассказал «Известиям» независимый осетинский эксперт Заур Фарниев.

При этом кандидат Гаглоев не раз давал понять, что педалировать вопрос о вступлении в состав России не стоит, и для начала стоит дождаться «сигнала от Москвы». Сигнал, между тем, оказался нечетким: 31 марта, реагируя на заявления Анатолия Бибилова о намерении устроить плебисцит, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что сама Россия не предпринимала никаких действий по прис оединению Южной Осетии, но отнесется к итогам соответствующего референдума с уважением.

— Но даже если референдум пройдет, решать не Южной Осетии, а самой России, и, скорее всего, вопрос подвиснет на неопределенное время — ни да, ни нет никто в Москве говорить не будет, — резюмировал Заур Фарниев.

Скандалы и расследования

Согласно законодательству Южной Осетии, выборы признаются состоявшимися при явке более 30% избирателей. И вскоре после двух часов дня 8 мая явка на 76 избирательных участках в республике и за ее пределами (по одному участку открыли в Москве и Сухуми и два во Владикавказе) превысила этот минимальный барьер , в связи с чем секретарь ЦИК Кристина Авлохова объявила выборы президента состоявшимися еще за несколько часов до закрытия избирательных участков. Итоговая же явка на выборах президента Южной Осетии составила 68,2% без учета данных за пределами республики, сообщила вечером журналистам член ЦИК республики Фатима Джиоева.

На воскресные выборы ЦИК республики аккредитовал 25 международных наблюдателей. В ЮО приехала группа российских сенаторов, а также представители частично признанных Абхазии, ДНР и ЛНР. «Абсолютно никаких нарушений — акцентирую внимание на слове «абсолютно» — мы действительно не выявили», — заявил уже в середине дня выборов журналистам глава российской делегации Совета Федерации, член комитета по международным делам Сергей Цеков.

Впрочем, другой российский наблюдатель оказался несколько иного мнения. Как написал в своем телеграмм-канале политолог Дмитрий Фетисов, «сразу бросается в глаза очень низкий уровень организации выборов».

— Сплошные нарушения по агитации вблизи избирательных участков, отсутствие контроля по наблюдателям Гаглоева, избирком не может заставить их подписывать бюллетени, как того требует законодательство РЮО. По большей части очень маленькие участки и низкая квалификация членов участковых избирательных комиссий. К тому же, идет откровенный подкуп избирателей. Эти выборы — самые скандальные в республике, 2011 год (тогда Верховный суд принял решение признать выборы недействительными. — «Известия») был гораздо спокойнее, — рассказал «Известиям» Дмитрий Фетисов.

Подали голоса 2 Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Политолог отметил также и плохую подготовку процесса в столице Северной Осетии Владикавказе — там свои голоса за президента ЮО должны были отдать около 4,5 тыс. избирателей. Из-за того, что для них оборудовали лишь два участка, весь день людям пришлось стоять в огромной очереди.

— Второй момент — председатель избирательной комиссии с секретарем покинули Южную Осетию и уехали в Северную, и только после того, как их блогеры сняли их во Владикавказе, они были вынуждены вернуться, — обратил внимание российский наблюдатель.

О нарушениях и подкупах говорил весь день и оппозиционный осетинский телеграмм-канал «Бонварнон». Правда, в нарушениях, вроде подкупов избирателей, он винил уже сторонников действующего главы республики Бибилова . К слову, накануне выборов сторонники оппозиции призвали осетин выйти на центральную улицу Цхинвала, чтобы вместе дождаться итогов голосования. Это дало повод ряду аналитиков заговорить о том, что в ближайшие часы Южную Осетию мог бы ждать свой «майдан».

После 23:00 ЦИК, согласно предварительным результатам, сообщил о заметном перевесе Алана Гаглоева. По словам главы ЦИК Эмилии Гагиевой, за него свои голоса подали 59% избирателей, тогда как в пользу Анатолия Бибилова проголосовали 37% осетин.