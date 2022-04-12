В Южной Осетии допустили провокации из Грузии в случае присоединения к РФ

В случае присоединения Южной Осетии к России реакция Грузии будет «истеричной». Об этом в интервью «Известиям» рассказал действующий президент республики Анатолий Бибилов, вышедший во второй тур выборов главы государства.

«Мы не исключаем каких-то провокаций со стороны радикальных сил в Грузии, но думаю, что все эти моменты, связанные с обеспечением безопасности Южной Осетии, будут решены совместными усилиями наших силовых структур и Вооруженных сил РФ», — отметил Бибилов.

Он также добавил, что в данном случае Грузии следует винить только себя, поскольку начиная с конца 80-х годов XX века «грузинская сторона сделала всё, чтобы утвердить народ Южной Осетии в ее стремлении вернуться в состав России».

Во время беседы он также рассказал об ожиданиях от второго тура и возможном присоединении к России.

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«Южная Осетия может войти в состав РФ только как отдельный субъект»