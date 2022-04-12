«Южная Осетия может войти в состав РФ только как отдельный субъект»

Вне зависимости от результатов президентских выборов в Южной Осетии ее граждане в любом случае осуществят свое право и выскажутся на референдуме об объединении с Россией . Об этом в интервью «Известиям» сообщил действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов , вышедший во второй тур выборов главы государства. Он также отметил, что сейчас наиболее оптимальный момент для воссоединения с Россией. Во время беседы он рассказал об ожиданиях от второго тура, планах по присоединению к РФ и возможных провокациях со стороны Грузии .

«Есть настрой на борьбу»

— По итогам прошедшего 10 апреля голосования вы вышли во второй тур президентских выборов вместе со своим политическим оппонентом Аланом Гаглоевым. Какие у вас ожидания перед вторым туром?

— Есть настрой на борьбу и победу. Я уверен, что когда есть конкретный выбор между двумя кандидатами, избиратели взвешенно оценят все за и против, ведь они будут голосовать за будущее своей страны . Кандидаты, прошедшие во второй тур, представляют совершенно различный подход, различную идеологию.

— 31 марта вы заявили о готовности Южной Осетии присоединиться к РФ. Республика независима и признана Россией уже много лет. Почему это заявление было сделано именно сейчас?

— Прежде всего хочу подчеркнуть, что для нас инициатива проведения референдума о присоединении Южной Осетии к России является логическим продолжением тех усилий, которые предпринимались все предыдущие годы . Напомню, что идея провести референдум о вхождении в состав РФ возникла и в 2014 году, когда Крым и Севастополь вернулись домой, в Россию. Но тогда нам не удалось по внутриполитическим причинам использовать имеющееся на тот момент окно возможностей. Теперь же, на наш взгляд, для этого созрели все необходимые условия . Коллективный Запад под эгидой Соединенных Штатов, стремясь удержать Украину под властью националистов и пытаясь сохранить эту страну в качестве плацдарма против России, провозгласил новый «священный поход» против Российской Федерации и всего Русского мира.

Отмечу, Южная Осетия с самого начала объявила о своей поддержке спецоперации на Украине . Поддержала усилия России по денацификации и демилитаризации Украины и оказывает всё возможное содействие народным республикам Донбасса, включая отправку гуманитарной помощи и отрядов добровольцев. С учетом сложившейся международной обстановки мы считаем, что сейчас наиболее оптимальный момент для того, чтобы Южная Осетия, как и Крым и Севастополь, вернулась домой, войдя в состав Российской Федерации . Мы не должны упустить возможность реализовать вековую мечту осетинского народа.

Южная Осетия Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на выборах главы республики на избирательном участке во Дворце спорта в Цхинвале Фото: РИА Новости/Наталья Айриян

— Как вы считаете, в случае победы во втором туре вашего оппонента будет ли реализована идея присоединения Южной Осетии к России?

— Инициативная группа создана, она зарегистрирована в ЦИК Республики Южная Осетия, идет сбор подписей. У граждан есть законодательно закрепленное право на проведение и участие в референдуме, право на волеизъявление. И это право не зависит от того или иного президента . Так что да, инициативная группа и граждане Южной Осетии в любом случае осуществят свое право и выскажутся на референдуме об объединении с Россией.

— Ваше заявление было согласовано с российской стороной? Как вы оцениваете реакцию Москвы и международного сообщества на вашу позицию?

— Наша инициатива встретила положительные отклики со стороны большого количества российских политиков, депутатов Госдумы, сенаторов, экспертов и общественных деятелей . Сегодня многие политические деятели России, главы регионов РФ приняли участие в собрании по проведению референдума. Чувствуется активная поддержка со стороны российских СМИ. Что касается реакции со стороны руководства РФ, то оно неоднократно подчеркивало свое уважительное отношение к мнению народа Южной Осетии. Оно несомненно будет опираться на волеизъявление осетинского народа при принятии соответствующих решений. В этом у нас нет никаких сомнений.

Так называемое международное сообщество отреагировало вполне предсказуемо . Заявления, прозвучавшие от некоторых западных стран, не стали для нас сюрпризом. В свое время те же государства участвовали в милитаризации Грузии и поддерживали режим Михаила Саакашвили в его кровавой авантюре против Южной Осетии . И когда попытка устроить новый геноцид осетинского народа провалилась благодаря Российской Федерации, они обвинили в агрессии Россию. С тех пор прошло 14 лет, однако подходы западных стран не изменились.

Южная Осетия Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

«Мы рассчитываем избежать возможных спекуляций, связанных с выборами»

— Вы говорили, что референдум пройдет после 10 апреля. Когда, по вашим оценкам, он может состояться?

— Решение провести отдельно президентские выборы и референдум имеет принципиальный характер. Таким образом мы рассчитываем избежать возможных спекуляций, связанных с выборами. Вопрос вхождения в состав России и объединения Осетии должен решаться жителями республики независимо от их политических предпочтени й, независимо от того, кого они поддерживают на выборах президента. Стремление южной части осетинского народа вернуться в состав РФ никогда не зависело от каких-то внутриполитических процессов, так должно быть и сейчас. Конкретное время проведения референдума будет решаться инициативной группой по объединению с Российской Федерацией, куда вошли знаковые для Южной Осетии фигуры.

Мы подходим с большой ответственностью ко всему, что касается процедуры и юридических вопросов. Для нас важно, чтобы к легитимности процедуры не было никаких претензий . Сейчас запущен сбор подписей в поддержку референдума. Нам нужно получить 2 тыс. подписей, но мы соберем гораздо больше. Мы должны показать всему миру, что народ Южной Осетии за вхождение в состав России. Далее нам предстоит сдать подписи в Центральную избирательную комиссию, после чего направить в Верховный суд проект указа о референдуме. После решения суда мы сможем определить дату референдум а и готовиться к его проведению.

— При объединении с Северной Осетией неизбежно встанет вопрос о власти в регионе. Кто, как вы считаете, возглавит объединенную республику?

— Безусловно, Южная Осетия может войти в состав РФ только как отдельный субъект, иначе не позволяет законодательство . Главное, чтобы Республика Южная Осетия и Республика Северная Осетия – Алания были в составе одного государства, чтобы мы развивались вместе, шли по одному пути, чтобы между севером и югом Осетии не было пограничных и таможенных барьеров. Вопрос возможного объединения не может быть решен волеизъявлением только жителей Южной Осетии, но жителями обеих республик и, конечно, высшим руководством РФ . То есть сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

Южная Осетия может Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Какой импульс возможное положительное решение на референдуме принесет народу Южной Осетии?

— Инициатива о проведении референдума уже привела к консолидации разных политических сил вокруг идеи вхождения в состав России, идеи объединения разделенного осетинского народа. О своей поддержке референдума заявили все президенты Южной Осетии, известные общественные деятели, ученые и защитники республики от грузинской агрессии. Активно включились в этот процесс и видные представители осетинской диаспоры. На мой взгляд, референдум станет фактором оздоровления и консолидации , он позволит нашему обществу еще больше сконцентрировать свое внимание на стратегических приоритетах, на той цели, к которому стремились наши отцы и деды в течение целого века, невзирая не репрессии, лагеря и расстрелы.

«Южная Осетия давно живет в режиме тотальных санкций»

— Насколько велик процент жителей, у которых уже есть российские паспорта? Существенно ли изменится жизнь граждан в случае присоединения?

— Жители Южной Осетии начали массово получать российское гражданство еще в 1990-е и 2000-е годы. С тех пор российские паспорта есть примерно у 95% жителей Южной Осетии . С присоединением к России жители республики связывают надежды на динамичное развитие всех сфер жизнедеятельности, включая экономику, социальную сферу. Население республики сможет в полной мере получать все социальные льготы и выплаты, которые сегодня есть в России .

Кроме того, снятие таможенных и других преград, создание единого социально-экономического пространства станет фактором ускоренного развития производства в Южной Осетии, ее сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Также мощный толчок получит сфера туризма, поскольку исчезнут преграды для привлечения инвестиций, а республика будет включена в программы по развитию внутреннего туризма, которые реализуются в РФ . Мы рассчитываем, что с присоединением к РФ многие выходцы из нашей республики захотят вернуться обратно, тем самым способствуя улучшению демографической ситуации. Одним словом, есть все основания рассчитывать, что вхождение в состав России станет новым этапом в деле возрождения Южной Осетии.

Южная Осетия Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Не страшат ли жителей Южной Осетии те санкции, которые сегодня введены против России?

— Открою небольшой секрет — Южная Осетия давно живет в режиме тотальных санкций со стороны Грузии и ее западных покровителей . Был период, когда республика оставалась без электроснабжения и газоснабжения, подвергалась блокаде, и только благодаря помощи России мы сегодня надежно обеспечены всем необходимым. Да и сейчас существует множество ограничений в отношении жителей Южной Осетии, в частности есть определенные препятствия касательно поездок наших делегаций в зарубежные страны.

В Грузии приняли так называемый закон об оккупированных территориях, где прописаны карательные санкции в отношении лиц, посетивших Южную Осетию не через Грузию, а также введены жесткие ограничения на контакты международных гуманитарных организаций и инвесторов из других стран с Южной Осетией. Другими словами, санкциями народ Южной Осетии не испугать .

— Какой реакции с грузинской стороны вы ожидаете в случае присоединения Южной Осетии к России?