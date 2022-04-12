«Южная Осетия может войти в состав РФ только как отдельный субъект»
Вне зависимости от результатов президентских выборов в Южной Осетии ее граждане в любом случае осуществят свое право и выскажутся на референдуме об объединении с Россией. Об этом в интервью «Известиям» сообщил действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, вышедший во второй тур выборов главы государства. Он также отметил, что сейчас наиболее оптимальный момент для воссоединения с Россией. Во время беседы он рассказал об ожиданиях от второго тура, планах по присоединению к РФ и возможных провокациях со стороны Грузии.
«Есть настрой на борьбу»
— По итогам прошедшего 10 апреля голосования вы вышли во второй тур президентских выборов вместе со своим политическим оппонентом Аланом Гаглоевым. Какие у вас ожидания перед вторым туром?
— Есть настрой на борьбу и победу. Я уверен, что когда есть конкретный выбор между двумя кандидатами, избиратели взвешенно оценят все за и против, ведь они будут голосовать за будущее своей страны. Кандидаты, прошедшие во второй тур, представляют совершенно различный подход, различную идеологию.
— 31 марта вы заявили о готовности Южной Осетии присоединиться к РФ. Республика независима и признана Россией уже много лет. Почему это заявление было сделано именно сейчас?
— Прежде всего хочу подчеркнуть, что для нас инициатива проведения референдума о присоединении Южной Осетии к России является логическим продолжением тех усилий, которые предпринимались все предыдущие годы. Напомню, что идея провести референдум о вхождении в состав РФ возникла и в 2014 году, когда Крым и Севастополь вернулись домой, в Россию. Но тогда нам не удалось по внутриполитическим причинам использовать имеющееся на тот момент окно возможностей. Теперь же, на наш взгляд, для этого созрели все необходимые условия. Коллективный Запад под эгидой Соединенных Штатов, стремясь удержать Украину под властью националистов и пытаясь сохранить эту страну в качестве плацдарма против России, провозгласил новый «священный поход» против Российской Федерации и всего Русского мира.
Отмечу, Южная Осетия с самого начала объявила о своей поддержке спецоперации на Украине. Поддержала усилия России по денацификации и демилитаризации Украины и оказывает всё возможное содействие народным республикам Донбасса, включая отправку гуманитарной помощи и отрядов добровольцев. С учетом сложившейся международной обстановки мы считаем, что сейчас наиболее оптимальный момент для того, чтобы Южная Осетия, как и Крым и Севастополь, вернулась домой, войдя в состав Российской Федерации. Мы не должны упустить возможность реализовать вековую мечту осетинского народа.
Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на выборах главы республики на избирательном участке во Дворце спорта в Цхинвале
— Как вы считаете, в случае победы во втором туре вашего оппонента будет ли реализована идея присоединения Южной Осетии к России?
— Инициативная группа создана, она зарегистрирована в ЦИК Республики Южная Осетия, идет сбор подписей. У граждан есть законодательно закрепленное право на проведение и участие в референдуме, право на волеизъявление. И это право не зависит от того или иного президента. Так что да, инициативная группа и граждане Южной Осетии в любом случае осуществят свое право и выскажутся на референдуме об объединении с Россией.
— Ваше заявление было согласовано с российской стороной? Как вы оцениваете реакцию Москвы и международного сообщества на вашу позицию?
— Наша инициатива встретила положительные отклики со стороны большого количества российских политиков, депутатов Госдумы, сенаторов, экспертов и общественных деятелей. Сегодня многие политические деятели России, главы регионов РФ приняли участие в собрании по проведению референдума. Чувствуется активная поддержка со стороны российских СМИ. Что касается реакции со стороны руководства РФ, то оно неоднократно подчеркивало свое уважительное отношение к мнению народа Южной Осетии. Оно несомненно будет опираться на волеизъявление осетинского народа при принятии соответствующих решений. В этом у нас нет никаких сомнений.
Так называемое международное сообщество отреагировало вполне предсказуемо. Заявления, прозвучавшие от некоторых западных стран, не стали для нас сюрпризом. В свое время те же государства участвовали в милитаризации Грузии и поддерживали режим Михаила Саакашвили в его кровавой авантюре против Южной Осетии. И когда попытка устроить новый геноцид осетинского народа провалилась благодаря Российской Федерации, они обвинили в агрессии Россию. С тех пор прошло 14 лет, однако подходы западных стран не изменились.
«Мы рассчитываем избежать возможных спекуляций, связанных с выборами»
— Вы говорили, что референдум пройдет после 10 апреля. Когда, по вашим оценкам, он может состояться?
— Решение провести отдельно президентские выборы и референдум имеет принципиальный характер. Таким образом мы рассчитываем избежать возможных спекуляций, связанных с выборами. Вопрос вхождения в состав России и объединения Осетии должен решаться жителями республики независимо от их политических предпочтений, независимо от того, кого они поддерживают на выборах президента. Стремление южной части осетинского народа вернуться в состав РФ никогда не зависело от каких-то внутриполитических процессов, так должно быть и сейчас. Конкретное время проведения референдума будет решаться инициативной группой по объединению с Российской Федерацией, куда вошли знаковые для Южной Осетии фигуры.
Мы подходим с большой ответственностью ко всему, что касается процедуры и юридических вопросов. Для нас важно, чтобы к легитимности процедуры не было никаких претензий. Сейчас запущен сбор подписей в поддержку референдума. Нам нужно получить 2 тыс. подписей, но мы соберем гораздо больше. Мы должны показать всему миру, что народ Южной Осетии за вхождение в состав России. Далее нам предстоит сдать подписи в Центральную избирательную комиссию, после чего направить в Верховный суд проект указа о референдуме. После решения суда мы сможем определить дату референдума и готовиться к его проведению.
— При объединении с Северной Осетией неизбежно встанет вопрос о власти в регионе. Кто, как вы считаете, возглавит объединенную республику?
— Безусловно, Южная Осетия может войти в состав РФ только как отдельный субъект, иначе не позволяет законодательство. Главное, чтобы Республика Южная Осетия и Республика Северная Осетия – Алания были в составе одного государства, чтобы мы развивались вместе, шли по одному пути, чтобы между севером и югом Осетии не было пограничных и таможенных барьеров. Вопрос возможного объединения не может быть решен волеизъявлением только жителей Южной Осетии, но жителями обеих республик и, конечно, высшим руководством РФ. То есть сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.
— Какой импульс возможное положительное решение на референдуме принесет народу Южной Осетии?
— Инициатива о проведении референдума уже привела к консолидации разных политических сил вокруг идеи вхождения в состав России, идеи объединения разделенного осетинского народа. О своей поддержке референдума заявили все президенты Южной Осетии, известные общественные деятели, ученые и защитники республики от грузинской агрессии. Активно включились в этот процесс и видные представители осетинской диаспоры. На мой взгляд, референдум станет фактором оздоровления и консолидации, он позволит нашему обществу еще больше сконцентрировать свое внимание на стратегических приоритетах, на той цели, к которому стремились наши отцы и деды в течение целого века, невзирая не репрессии, лагеря и расстрелы.
«Южная Осетия давно живет в режиме тотальных санкций»
— Насколько велик процент жителей, у которых уже есть российские паспорта? Существенно ли изменится жизнь граждан в случае присоединения?
— Жители Южной Осетии начали массово получать российское гражданство еще в 1990-е и 2000-е годы. С тех пор российские паспорта есть примерно у 95% жителей Южной Осетии. С присоединением к России жители республики связывают надежды на динамичное развитие всех сфер жизнедеятельности, включая экономику, социальную сферу. Население республики сможет в полной мере получать все социальные льготы и выплаты, которые сегодня есть в России.
Кроме того, снятие таможенных и других преград, создание единого социально-экономического пространства станет фактором ускоренного развития производства в Южной Осетии, ее сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Также мощный толчок получит сфера туризма, поскольку исчезнут преграды для привлечения инвестиций, а республика будет включена в программы по развитию внутреннего туризма, которые реализуются в РФ. Мы рассчитываем, что с присоединением к РФ многие выходцы из нашей республики захотят вернуться обратно, тем самым способствуя улучшению демографической ситуации. Одним словом, есть все основания рассчитывать, что вхождение в состав России станет новым этапом в деле возрождения Южной Осетии.
— Не страшат ли жителей Южной Осетии те санкции, которые сегодня введены против России?
— Открою небольшой секрет — Южная Осетия давно живет в режиме тотальных санкций со стороны Грузии и ее западных покровителей. Был период, когда республика оставалась без электроснабжения и газоснабжения, подвергалась блокаде, и только благодаря помощи России мы сегодня надежно обеспечены всем необходимым. Да и сейчас существует множество ограничений в отношении жителей Южной Осетии, в частности есть определенные препятствия касательно поездок наших делегаций в зарубежные страны.
В Грузии приняли так называемый закон об оккупированных территориях, где прописаны карательные санкции в отношении лиц, посетивших Южную Осетию не через Грузию, а также введены жесткие ограничения на контакты международных гуманитарных организаций и инвесторов из других стран с Южной Осетией. Другими словами, санкциями народ Южной Осетии не испугать.
— Какой реакции с грузинской стороны вы ожидаете в случае присоединения Южной Осетии к России?
— Реакция, конечно же, будет истеричной. Мы не исключаем каких-то провокаций со стороны радикальных сил в Грузии, но думаю, что все эти моменты, связанные с обеспечением безопасности Южной Осетии, будут решены совместными усилиями наших силовых структур и Вооруженных сил РФ. В данном случае Грузии следует винить только себя, поскольку начиная с конца 80-х годов XX века грузинская сторона сделала всё, чтобы утвердить народ Южной Осетии в ее стремлении вернуться в состав России.