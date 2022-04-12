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Президент Южной Осетии назвал число граждан с паспортами РФ

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Жители Южной Осетии начали массово получать российское гражданство еще в 1990-е и 2000-е годы. Об этом в интервью «Известиям» рассказал действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, вышедший во второй тур выборов главы государства.

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Он отметил, что с тех пор российские паспорта есть примерно у 95% жителей страны.

«С присоединением к России жители республики связывают надежды на динамичное развитие всех сфер жизнедеятельности, включая экономику, социальную сферу. Население республики сможет в полной мере получать все социальные льготы и выплаты, которые сегодня есть в России», — подчеркнул Бибилов.

Во время беседы он также рассказал об ожиданиях от второго тура и возможных провокациях со стороны Грузии.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Южная Осетия может войти в состав РФ только как отдельный субъект»

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