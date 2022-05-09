Гаглоев заявил о готовности наращивать взаимодействие с Россией

Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев 8 мая заявил журналистам, что на посту главы страны будет готов наращивать взаимодействие с Россией.

«Мы готовы поднимать планку в отношениях с нашим стратегическим партнером (с Россией. — Ред.). Наращивать с ней наработки, которые уже есть в самых различных сферах нашего взаимодействия», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, он прокомментировал наступающий День Победы, заявив, что будет присутствовать на параде, который пройдет в Цхинвале в честь праздника и который будет принимать действующий глава республики Анатолий Бибилов.

«Обязательно, это святой долг», — так он высказался о присутствии на параде.

В Южной Осетии прошел второй тур выборов президента, в котором за пост боролись нынешний глава республики Анатолий Бибибов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. К закрытию избирательных участков в 20:00 мск явка составила 68,2%. По данным ЦИК страны, после обработки 18% протоколов Гаглоев лидирует с 59,21% голосов, Бибилов же получил 37%.

8 мая действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов признал свое поражение на втором туре президентских выборов. Он пожелал своему оппоненту Алану Гаглоеву удачи на посту лидера страны.

10 апреля в Южной Осетии прошел первый тур выборов президента республики. Выборы признаны состоявшимися, явка составила 74,28%. За Алана Гаглоева отдали голоса 36,9% проголосовавших (10 705 человек), у Анатолия Бибилова 33,5% (9706 человек).

30 марта Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.