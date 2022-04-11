В Южной Осетии во второй тур президентских выборов вышли Бибилов и Гаглоев

На президентских выборах в Южной Осетии после обработки 95% протоколов 11 апреля стало известно, что действующий глава республики Анатолий Бибилов уступает лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву по количеству голосов.

«По данным ЦИК (Центральной избирательной комиссии. — Ред.) после обработки 95% протоколов, у Алана Гаглоева 36,9% (10 705 человек), у Анатолия Бибилова 33,5%, (9706 человек) у Гарри Мулдарова 8,9%, у Александра Плиева 11,9%, у Дмитрия Тасоева 2,8%, против всех проголосовали 1,8%», — сказала на брифинге глава ЦИК Южной Осетии Эмилия Гагиева.

Таким образом, в республике пройдет второй тур президентских выборов, так как ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос, необходимые для победы в первом этапе. Теперь за высший государственный пост поборются кандидаты, набравшие наибольшие количество голосов — Бибилов и Гаглоев.

Дата проведения второго тура выборов будет назначена через два дня после опубликования результатов голосования.

В воскресенье, 10 апреля, в Южной Осетии прошли выборы президента республики. Выборы признаны состоявшимися, явка составила 74,28%. Нарушений во время выборов не выявлено, сообщил член ЦИК РФ Константин Мазуревский.

Президентская гонка в республике развернулась между нынешним главой Анатолием Бибиловым, вице-спикером парламента Александром Плиевым, лидером политической партии «Ныхас» Аланом Гаглоевым, депутатом Гарри Мулдаровым и бывшим депутатом Дмитрием Тасоевым.

30 марта Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы — Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. В августе того же года Россия признала независимость этой республики, а также Абхазии. Помимо РФ ее независимость признают Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.