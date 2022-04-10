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Член ЦИК РФ заявил об отсутствии нарушений на выборах президента Южной Осетии

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Нарушений во время выборов президента в Республике Южная Осетия не выявлено, сообщили в делегации Центральной избирательной комиссии РФ в воскресенье, 10 апреля.

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«На текущий момент больше 15 избирательных участков посетили. <…> Каких-либо нарушений с точки зрения национального законодательства Южной Осетии нами обнаружено не было», — заявил ТАСС член ЦИК РФ Константин Мазуревский.

Другой член комиссии РФ Антон Лопатин также заверил, что «действительно, хоть каких-то нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не выявлено».

В свою очередь, в МВД республики заявили, что оперативная обстановка остается спокойной, а голосование не выходит за рамки закона.

«На данный момент в оперативный штаб МВД и дежурную часть РОВД не поступало ни одного сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Оперативная обстановка у нас в городе и по республике в целом находится на стабильном положении, все проходит в соответствии с законом», — сказал журналистам начальник управления охраны общественного порядка МВД Республики Южная Осетия Маир Гаглоев.

Милиция республики выразила намерение строго реагировать, если будут совершаться попытки организовать митинги и шествия в этот день. Об этом заявил начальник управления охраны общественного порядка МВД Маир Гаглоев.

«Хочу отметить, что МВД будет строго реагировать на факты нарушения установленного порядка, организации либо проведения собраний митингов, шествий либо пикетирования», — отметил Гаглоев.

Ведомство сообщало о том, в в день выборов следить за общественным порядком и безопасностью граждан будут свыше 600 милиционеров.

В 8:00 10 апреля начались выборы главы Южной Осетии. Всего в регионе 76 избирательных участков. По одному пункту откроется в Москве и Сухуме.

В день выборов корреспонденту «Известий» на одном из участков рассказали о высокой конкуренции на выборах, поскольку «все кандидаты в президенты очень достойные».

Выборы признаны состоявшимися, поскольку явка составила более 50%, заявил представитель ЦИК республики Игорь Чочиев.

30 марта Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.

31 марта Бибилов отметил, что его страна намерена войти в состав России как субъект, а затем инициировать процедуру объединения с Северной Осетией, которое он назвал необходимым.

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