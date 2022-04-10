Прямой эфир

Выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Явка на выборах президента Южной Осетии, которые проходят в воскресенье, 10 апреля, превысила 50%, а это значит, что они признаны состоявшимися. Об этом уведомил ТАСС представитель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Чочиев.

Отмечается, что 50% граждан плюс один избиратель — пороговое значение для того, чтобы признать выборы состоявшимися.

«Нежелание слышать Южную Осетию — это двойные стандарты»
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов — о готовности к прямому диалогу с Грузией, встрече с Владимиром Путиным и визите в Крым

«Выборы состоялись, явка высокая — более 50%», — отметил представитель ЦИК.

По данным на 16:00 мск, явка достигла почти 60%.

Среди претендентов — нынешний глава республики Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев.

В 8:00 10 апреля начались выборы главы Южной Осетии. Всего в регионе 76 избирательных участков. По одному пункту откроется в Москве и Сухуме.

В день выборов корреспонденту «Известий» на одном из участков рассказали о высокой конкуренции на выборах, поскольку «все кандидаты в президенты очень достойные».

30 марта Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.

31 марта Бибилов отметил, что его страна намерена войти в состав России как субъект, а затем инициировать процедуру объединения с Северной Осетией, которое он назвал необходимым.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022