Выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися

Явка на выборах президента Южной Осетии, которые проходят в воскресенье, 10 апреля, превысила 50%, а это значит, что они признаны состоявшимися. Об этом уведомил ТАСС представитель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Чочиев.

Отмечается, что 50% граждан плюс один избиратель — пороговое значение для того, чтобы признать выборы состоявшимися.

«Выборы состоялись, явка высокая — более 50%», — отметил представитель ЦИК.

По данным на 16:00 мск, явка достигла почти 60%.

Среди претендентов — нынешний глава республики Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев.

В 8:00 10 апреля начались выборы главы Южной Осетии. Всего в регионе 76 избирательных участков. По одному пункту откроется в Москве и Сухуме.

В день выборов корреспонденту «Известий» на одном из участков рассказали о высокой конкуренции на выборах, поскольку «все кандидаты в президенты очень достойные».

30 марта Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.

31 марта Бибилов отметил, что его страна намерена войти в состав России как субъект, а затем инициировать процедуру объединения с Северной Осетией, которое он назвал необходимым.