В Южной Осетии рассказали о большой конкуренции на выборах президента

10 апреля в Южной Осетии начались выборы президента республики. На одном из избирательных участков побывал корреспондент телеканала «Известия».

«Конкуренция очень большая. Все кандидаты в президенты очень достойные, честное слово. Большинство людей до последнего не могли определиться, за кого же голосовать, потому что у каждого кандидата есть какая-то изюминка», — рассказали журналисту на одном из избирательных участков.

Прогнозируется, что явка на выборах будет высокая.

Всего в регионе работают 76 участков. Проголосовать за своего кандидата можно будет на двух участках в Северной Осетии. По одному пункту откроется в Москве и Сухуме.

На пост главы Южной Осетии претендуют пять кандидатов. Это действующий президент Анатолий Бибилов, а также лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.

30 марта Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. В августе того же года Россия признала независимость этой республики, а также Абхазии. Помимо РФ ее независимость признают Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.