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Выборы президента стартовали в Южной Осетии

В Южной Осетии начались выборы президента
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Выборы президента начались в Южной Осетии 10 апреля. С восьми утра начали работу избирательные участки, всего в регионе их 76.

Каждый избирательный участок находится под охраной.

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Проголосовать за своего кандидата можно будет на двух участках в Северной Осетии. По одному пункту откроется в Москве и Сухуме.

На пост главы Южной Осетии претендуют пять кандидатов. Это действующий президент Анатолий Бибилов, а также лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.

30 марта Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.

31 марта Бибилов отметил, что его страна намерена войти в состав России как субъект, а затем инициировать процедуру объединения с Северной Осетией, которое он назвал необходимым.

5 апреля секретарь ЦИК Южной Осетии рассказала, что в Центральную избирательную комиссию республики пришел официальный запрос на регистрацию инициативной группы по вопросу проведения референдума о присоединении Южной Осетии к РФ. В состав инициативной группы включено примерно 10 человек. Среди них глава республики Анатолий Бибилов, экс-президент Леонид Тибилов, спикер парламента Алан Тадтаев и другие общественные и политические деятели страны.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. В августе того же года Россия признала независимость этой республики, а также Абхазии. Помимо РФ ее независимость признают Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.

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