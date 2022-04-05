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В ЦИК Южной Осетии пришел запрос на вступление республики в состав РФ

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Секретарь ЦИК Южной Осетии Кристина Авлохова во вторник, 5 апреля, сообщила ТАСС о том, что в Центральную избирательную комиссию республики пришел официальный запрос на регистрацию инициативной группы по вопросу проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации.

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«К нам поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума о вхождении в состав РФ», — подчеркнула Авлохова.

В избирательной комиссии пояснили, что в состав инициативной группы включены примерно 10 человек. среди них глава республики Анатолий Бибилов, экс-президент Леонид Тибилов, спикер парламента Алан Тадтаев и другие общественные и политические деятели страны.

Ранее, 30 марта, Бибилов заявил, что желание Южной Осетии присоединиться к РФ назревало на протяжении нескольких веков. Президент республики отметил, что для этого будут предприняты соответствующие шаги.

Сенатор РФ Андрей Климов отметил, что законы РФ предусматривают процедуру принятия государства в состав страны, для этого народу Южной Осетии нужно выразить свою волю через референдум. Уже 30 марта стало известно о планах организации референдума.

На следующий день первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сделал объявление о том, что референдум может быть проведен в мае-июне текущего года.

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