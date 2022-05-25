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Жителям Запорожской и Херсонской областей упростили получение гражданства РФ

Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» следующие изменения: ‹...› заменить словами «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины», — отмечается в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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