Жителям Запорожской и Херсонской областей упростили получение гражданства РФ

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» следующие изменения: ‹...› заменить словами «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины», — отмечается в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Новость дополняется