Заходите к нам на огонек: стать россиянином будет проще

Новый президентский законопроект значительно упрощает получение российского гражданства соотечественниками из бывших республик СССР. Кроме того, предлагается перераспределить полномочия президента, МВД и МИД касательно вопросов гражданства. Всё это сократит срок получения гражданства с одного года, как сейчас, до трех месяцев. Подробности — в материале «Известий».

Концептуальный подход

Глава государства предложил на рассмотрение Государственной думы проект нового закона о гражданстве. Предлагается уменьшить список требований более чем к 20 категориям лиц, имеющих право на получение гражданства России. В соответствии с новыми правилами гражданство будет предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю России и основы российского законодательства, обязуются соблюдать Конституцию и не представляют угрозу для безопасности страны. Согласно пояснительной записке, законопроект не предполагает предоставления гражданства на основании формальных критериев, не учитывающих наличия реальной связи соискателя с Россией

Напомним, что с начала действия Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» российское гражданство получили более 7,3 млн человек. Только в 2021 году россиянами стали около 670 тыс. человек.

В новом законе особую важность имеет п. 3 ст. 31, устанавливающий, что не имеющие регистрации лица смогут подать заявление на вступление в гражданство по месту фактического проживания в России. Сейчас регистрация нужна обязательно, что дает почву для злоупотреблений и коррупции.

Еще одной новацией является п. 2 ст. 6, гарантирующий все конституционные права гражданам РФ, находящимся вне пределов страны. В действующей редакции закона этот пункт не имеет оговорки «за пределами России». Предлагаемая поправка позволит распространить российские социальные выплаты на граждан России, проживающих на территории ДНР и ЛНР.

— Очень важно, что в данный законопроект внесен расширенный список иностранцев, которые могут претендовать на получение российского гражданства в упрощённом порядке, — указывают в Центре правового обеспечения «Лига юристов». — Также предусмотрено, что получение гражданства иностранцем, состоящим в браке с гражданкой или гражданином РФ, допускается только при наличии общих совместных детей, что фактически убирает фиктивный брак. Также расширен список преступлений, из-за которых иностранцы лишаются права претендовать на получение российского гражданства.

Законопроект предусматривает серьезное увеличение количества оснований для получения гражданства. Текущая редакция закона называет лишь три: рождение, прием и восстановление . Как отмечает миграционный юрист Марсель Имамов, «добавляются оптация, признание, нормы международного договора».

— Примечательнее всего оптация — ситуация, при которой изменяются государственные границы РФ, — разъясняет Марсель Имамов. — Если территория страны расширилась, то жители включенной земли могут стать гражданами РФ. Данное основание имелось и ранее, но важно другое: теперь оптация действует и в случаях, предусмотренных федеральными конституционными законами, а не только международными договорами. Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что основание восстановления гражданства полностью пропало из текста закона.

Иностранцы и апатриды, которые ранее имели гражданство РФ, по новому закону не смогут снова его получить, добавляет эксперт.

В свете новой миграционной политики

— Предложенный законопроект направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019−2025 годы, — рассказывает председатель АА МГКА «Власова и партнеры» Ольга Власова. — В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства Российской Федерации как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова объясняет, что новая упрощенная процедура не только позволит быстрее получить гражданство, но также и увеличит население страны, позволит стабилизировать рынок труда. Сокращение требований относится, в частности, к гражданам бывших республик СССР, их детям, участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Генеральный директор ООО «Альгиз» и специалист по гражданству Юлия Шельмёнкина-Антонова считает, что закон обеспечит восстановление родственных связей тем иностранным гражданам, у кого в нашей стране живут близкие родственники с российскими паспортами, так как упрощенная процедура предусмотрена и для этой категории лиц.

Заведующая кафедрой государственно-правовых и финансово-правовых дисциплин МФЮА Оксана Садовская также видит главное достоинство законопроекта в том, что он поможет получить российское гражданство именно тем, кто имеет родственные связи с гражданами РФ и связан с нашей страной исторически.

Сегодня механизм правового регулирования отношений в сфере приобретения и прекращения гражданства РФ как никогда нуждается в совершенствовании, поэтому нужно не принимать множество новых законов, а повышать качество уже имеющихся, в том числе и данного Проекта, отмечает юрист.

— Теперь на парламентских площадках необходимо тщательно обсудить и проработать положения проекта о прекращении гражданства, так как Конституция РФ содержит запрет на лишение лица гражданства РФ, в том числе и за совершение преступлений. Перечень этих преступлений, судя по тексту проекта, остается пока открытым, — говорит Садовская.

Кого можно будет признать гражданином РФ

Специалисты особенно отмечают обновленный институт признания гражданином Российской Федерации, который предлагается распространить на более широкий круг лиц. В соответствии с законопроектом, российскими гражданами могут быть теперь признаны:

лица, родившиеся на территории Российской Федерации (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 года;

лица, у которых хотя бы один из родителей на дату рождения являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации (РСФСР);

военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией Российской Федерации и располагавшихся на территориях других государств.

— Согласно законопроекту, наличие иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании гражданином Российской Федерации. Раньше это было безусловным основанием для отказа, — отмечает Ольга Власова. — Очень важно, что законопроект содержит положения, устанавливающие возможность упрощенного приобретения гражданства РФ лицами, которые получили паспорт гражданина РФ или иной документ, содержащий указание на гражданство России, но не приобрели российское гражданство в установленном порядке.

Право получения гражданства в упрощенном порядке предлагается предоставить следующим категориям лиц:

граждане бывшего СССР, их дети, участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом;

состоящие в браке с проживающим в России гражданином РФ и имеющие общего ребенка, в том числе усыновленного (удочеренного);

имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах государственной границы страны);

имеющие проживающих в РФ близких родственников из числа российских граждан,

успешно получившие в РФ высшее образование в очной форме в имеющих государственную аккредитацию вузах (документ об образовании и квалификации с отличием).

Решение накопившихся проблем

Новый закон о гражданстве станет третьим с момента распада СССР. Первый действовал чуть более 10 лет, второй — почти 20 лет .

— По сути, речь идет о подстройке законодательства под новую политику в области гражданства и миграции, — говорит старший партнер ФБК Legal Александр Ермоленко. — Особенно обращает на себя внимание возможность прекращения гражданства по воле государства.

— Принятие данного закона необходимо для решения накопившихся проблем, связанных с приобретением и прекращением гражданства Российской Федерации, — разъясняет эксперт адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Руслан Милованов. — Ведь в законопроекте сокращено число требований для нескольких категорий лиц при приеме их в гражданство, в первую очередь для граждан бывшего СССР и их детей.

По его словам, важным нововведением является установление десятилетнего срока, по окончании которого нельзя будет принять решение о прекращении гражданства РФ в связи с нарушениями, допущенными в процессе приема в гражданство России.