Свадебный шарж: на что идут иностранцы, чтобы остаться в России

К 30 сентября мигранты в России должны были привести свое правовое положение в соответствии с законодательством нашей страны. Однако многие решили воспользоваться мораторием, для того чтобы обойти закон. Так, в Удмуртии полиция разоблачила группировку, организовавшую схему легализации мигрантов в России через фиктивные браки. К каким хитростям прибегают нелегалы, чтобы закрепиться в России, и кто им помогает, выясняли «Известия».

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Временное проживание в России без учета квот удалось получить в Удмуртии девяти иностранцам, заключившим при помощи посредников фиктивные браки с россиянками.

«Подозреваемые незаконно легализовали пребывание пяти граждан одной из стран Центральной Азии на территории Удмуртской Республики. Еще трое иностранцев успели подать в компетентные органы необходимый пакет документов на рассмотрение, а один уже получил отказ в получении РВП (разрешение на временное пребывание)», — говорится в пресс-релизе МВД. Расследуется дело по статье об организации нелегальной миграции организованной группой. РВП — это одна из ступеней для получения в дальнейшем российского гражданства.

Ранее в сентябре полиция изобличила работавших под видом брачного агентства посредников при заключении фиктивных браков между иностранцами и россиянками в Армавире. Брачные союзы признаны недействительными в судебном порядке. Правоохранители доказали, что с 2018 по 2020 год таким способом решили свои миграционные проблемы как минимум пять иностранцев.

Свадебный шарж Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

— В силу изменений в законодательстве, вступающих в силу в декабре 2021 года, зарегистрированный брак с гражданином РФ будет не только основанием для получения документов для постоянного проживания в России, но и основанием для продления миграционного учета иностранного гражданина до одного года, при этом иностранцу уже нет необходимости получать патент, соответственно, нет необходимости платить налоги в бюджет субъекта РФ, — объяснила «Известиям» Анна Минушкина, адвокат коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры».

Семейный патруль

Фиктивным считается зарегистрированный брак, когда обе стороны либо один из супругов в действительности не намеревались создать семью. В соответствии с ч. 2 ст. 27 Семейного кодекса РФ, признание брака фиктивным производится только в судебном порядке.

— Правом на предъявление такого иска наделен прокурор, а также не знавший о фиктивности брака супруг, — говорит Минушкина. — Признание в судебном порядке брака фиктивным в соответствии с законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ» является основанием для аннулирования ранее выданного разрешения на временное проживание, а также для аннулирования ранее выданного вида на жительство, если указанные документы были получены в связи с зарегистрированным браком с гражданином РФ. Для прекращения гражданства требуется обращение уполномоченного органа (прокуратура, либо уполномоченный орган в сфере миграции) в суд с заявлением в порядке ст. 264 ГК РФ об установлении факта подлога документов или сведений при приёме в гражданство РФ.

На практике с подобными исками обычно обращается прокуратур, поскольку супругу – гражданину РФ чаще всего известно об истинных намерениях второй стороны при заключении брака.

Свадебный шарж Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Еще недавно проверка намерений будущих супругов представлялась абсурдной, но сегодня это стало практически нормой, рассказал «Известиям» столичный участковый.

— Действительно, этот вопрос на контроле у руководства, нам поступают указания проверить, так сказать, искренность намерений в случаях, когда есть какая-то информация о нечестности, — признает полицейский. — недавно проверяли афганца, заключившего брак с россиянкой. Приходится опрашивать людей о семейных взаимоотношениях, это малоприятное занятие.

Кто там живет

По словам сотрудника полиции, еще один распространенный способ узаконить свое пребывание в России — фиктивная регистрация по месту пребывания.

— Мы регулярно получаем списки от коллег из подразделений по вопросам миграции, где отражены адреса «резиновых» квартир, и проверяем регистрацию у иностранцев, — рассказывает участковый. — Как правило, такие жилища оформляются на социально неблагополучных граждан — алкоголиков, наркоманов. Они за это получают небольшое вознаграждение, а на их адрес ежедневно регистрируются иностранцы, но никто там фактически не проживает.

Что касается квартир, реально превращенных в нелегальные общежития, то, по его наблюдениям, люди активно сообщают в полицию о таком соседстве.

— Каждое такое заявление проверяем. Часто бывает, что иностранец и рад бы легализоваться, но арендодатель не хочет делать все по закону, ставить жильца на учет, платить за него повышенную коммуналку. К тому же люди до сих пор не желают платить налоги с доходов от сдачи жилплощади внаем. Это проблема.

Свадебный шарж Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Автор цитаты По данным МВД, за 6 месяцев 2021 года более чем тысяче иностранцев сокращен срок пребывания в России, за пределы страны выдворены 8,6 тыс. человек, почти 99 тыс. был запрещен въезд на территорию РФ. По оценке ведомства, на август 2021 года в стране незаконно находилось более 700 тыс. граждан стран СНГ и Украины. Первый замминистра Александр Горовой сообщил, что в 2021 году иностранцы стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей правопорядка.

Родить гражданина

Прибытие в Российскую Федерацию граждан из стран СНГ по упрощенной схеме и возможность находиться на территории РФ одновременно являлось и благом, и проблемой, считает Лариса Крушанова, доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия»

— Благом — так как позволяет российской экономике с минимальными затратами привлекать рабочую силу, дефицит которой ощущается во многих отраслях. Но и проблемой — увеличение нелегальных мигрантов, которые преимущественно в силу жизненных обстоятельств не смогли или не успели продлить свое пребывание в стране-реципиенте. Коронавирус и локдаун весны-лета прошлого года внесли коррективы в миграционное и административное законодательство.

Напомним, 15 июня российский президент подписал указ по регулированию прав иностранцев в период пандемии COVID-19. Согласно документу, срок временного пребывания мигрантов в России без санкций был продлен до 30 сентября 2021 года — в течение этого периода иностранцев не выдворяли за пределы России при условии, что они не совершали правонарушений. Указ не распространялся на лиц, освобожденных из мест лишения свободы, тех, кто нарушил законодательство о госгранице, и на лиц, создающих угрозы национальной безопасности.

Свадебный шарж Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— В последние годы наметилась тенденция рождения иностранцами в России детей. Новорожденные могут стать гражданами согласно «принципу почвы», что в дальнейшем дает возможность легализоваться в России и их родителям, — рассказывает Лариса Крушанова.

Стоит добавить, что ребенок может стать в этом случае россиянином лишь в случае, если государство, гражданами которого являются его родители, не предоставляет ему своего гражданства.

— Очень многие выходцы из стран СНГ имеют здесь близких родственников, которые также оказывают содействие в легализации мигрантов, — добавила юрист.