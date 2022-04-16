Украинцы стали лидерами по числу получивших гражданство РФ в 2022 году

Граждане Украины за I квартал текущего года чаще остальных получали российское гражданство. Об этом 16 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Российское гражданство остается наиболее привлекательным для выходцев из бывших союзных республик, доля которых от общего количества получивших гражданство Российской Федерации в I квартале 2022 года составила 97,2%, или 137,7 тыс. человек, из которых 39,6% — граждане Украины», — приводит агентство данные МВД.

Помимо этого, российский паспорт получили представители Таджикистана (23,9% от общего числа заявлений), Казахстана (8%), Армении (7,9%), Узбекистана (4,7%).

Также в рейтинг МВД попали жители Азербайджана — их среди подавших заявление на гражданство РФ было всего 4,5%, Киргизии — 3,6%, Белоруссии — 3,1%, Молдавии — 3%.

15 апреля сообщалось, что с 18 февраля по 12 апреля 2022 года в Россию прибыли более 752,4 тыс. человек, в том числе 144 тыс. детей, с Украины, из Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

Неделей ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Известиям», что беженцам, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей. Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве на получение маткапитала эмигрантами-отцами, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство.

Госдума 5 апреля приняла в первом чтении законопроект «О гражданстве Российской Федерации», который внес на рассмотрение президент России Владимир Путин.

Документ расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства. Президент РФ может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана.

12 февраля в Министерстве внутренних дел России сообщили, что рассмотрение заявлений о приеме гражданства РФ в общем порядке, а также от лиц, получивших политическое убежище, беженцев и военнослужащих по контракту в российской армии могут сократить с одного года до трех месяцев.

Ранее, 25 января, в МВД РФ сообщили, что более 735 тыс. иностранцев стали гражданами России по итогам 2021 года. Это на 79 тыс. больше, чем годом ранее.