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За год более 735 тыс. иностранцев стали гражданами России

МВД России: более 735 тысяч иностранцев получили российское гражданство в 2021 году
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Более 735 тыс. иностранцев стали гражданами России по итогам 2021 года. Это на 79 тыс. больше, чем годом ранее, сообщили в МВД России по миграционной ситуации во вторник, 25 января.

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«В 2021 году число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, составило 735 385. При этом за аналогичный период позапрошлого года это число составляло 656 347», — говорится в материалах.

Кроме этого увеличилось также число поставленных на миграционный учет иностранцев. По данным МВД, за 12 месяцев 2020 года их было 9 802 448 человек, а в 2021-м уже 13 392 897.

Ранее в МВД отмечали, что темпы приема в гражданство с учетом тех поправок, которые были внесены, существенно возросли. По словам замначальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилла Адзинова, Россия прошла исторический максимум, который был в 1990-х годах. Тогда российское гражданство получили без малого 470 тыс. человек, сообщил он в ноябре на круглом столе в Совете Федерации.

По прогнозу Адзинова, в этом году показатели могут снова превысить прошлогодние.

Желание приобрести российское гражданство проявляют в первую очередь граждане, живущие на юго-востоке Украины, — порядка 50% от общего числа заявок на получение паспорта РФ. В прошлом году гражданами РФ также становились жители Таджикистана, Казахстана и Армении.

Днем ранее, 24 января, стало известно, что паспорт гражданина России получила экс-советница бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси. Документ ей вручил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В ходе торжественной церемонии Масси поблагодарила помощника президента, с которым она часто общалась во время его работы в должности посла России в США, и рассказала, что гражданство она получила, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России.

30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин предоставил Масси гражданство страны.

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