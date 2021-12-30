Путин дал гражданство России бывшей советнице президента США Рейгана

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство страны бывшей сотруднице Госдепартамента США, экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 30 декабря.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе.

Российские паспорта одновременно с ней получили еще 27 человек.

16 мая стало известно, что бывший сотрудник Госдепартамента США, автор нескольких книг Сюзанна Масси в ходе визита в Москву заявила о желании получить российское гражданство. По ее словам, если президент России Владимир Путин найдет такую возможность, то это станет честью для нее.

Дипломат отметила, что она много лет проработала над сближением народов России и США и намерена продолжить свое дело. Для этого ей необходимо оставаться в РФ, общаясь с журналистами на русском языке.

Масси с 1984 по 1988 год была советником Рейгана по Советскому Союзу. Ее прозвали «женщиной, остановившей холодную войну». С 1985 по 1997 год она работала научным сотрудником Гарвардского центра русских исследований.

Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985–1986 годах. Именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу «доверяй, но проверяй».