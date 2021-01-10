Декларация зависимости: налоговики займутся «случайными американцами»

Получение американского гражданства или хотя бы вида на жительство в США в постперестроечной России было сродни новогодней мечте. С годами, когда политические и экономические катаклизмы «лихих 90-х» улеглись и жизнь в целом наладилась, привлекательность переезда за океан немного поблекла. А вот у тех обладателей синего паспорта с американским орлом, кто получил его по рождению, но в США по тем или иным причинам не живет, как выяснилось, возникают серьезные проблемы — вопросы к ним есть у американских налоговых властей. И в этом году претензии налоговой службы США к американцам, которые являются гражданами лишь по паспорту, могут стать гораздо жестче, чем раньше.

По американскому законодательству все граждане США — в том числе те, кто просто появился на свет в Соединенных Штатах, автоматически стал гражданином, но в стране не жил — обязаны ежегодно представлять в Службу внутренних доходов, которая выполняет функции налогового ведомства, декларацию с указанием своих доходов и имущества. Помимо США, аналогичные правила, согласно которым взимается «налог на гражданство», действуют лишь в одной стране мира — Эритрее.

Декларация Фото: Depositphotos

В 2010 году, при администрации президента Барака Обамы, в США был принят Закон о налоговой отчетности по иностранным счетам (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Согласно его положениям, иностранные банки и другие финансовые институты обязаны уведомлять минфин США о действиях и активах своих клиентов-американцев.

Цель изложенных в FATCA норм — получать причитающиеся налоговые платежи, прежде всего с состоятельных и очень состоятельных американцев, проживающих за рубежом и таким образом старающихся уйти от налогов. На протяжении нескольких лет закон применяли скорее выборочно и адресно, однако в январе этого года истек мораторий американского минфина на введение санкций против работающих за рубежом финансовых организаций, не выполняющих требования о предоставлении данных о своих клиентах из числа граждан США. «Несмотря на просьбы со стороны чиновников Европейского союза, Соединенные Штаты отказались пересмотреть свой подход, и с 1 января 2020 года иностранным банкам, которые не делятся информацией о своих клиентах-американцах, грозят штрафы, сумма которых потенциально может составить миллиарды долларов », — пишет авторитетный еженедельник Time.

Потеряли счет

Впрочем, если проблемы у финансовых организаций пока еще массово не возникают, то сами так называемые случайные американцы (Accidental Americans; люди, получившие гражданство США, но, в частности, им не пользующиеся и в стране не проживающие) с ними уже сталкиваются. Тот же Time, например, рассказывает историю жительницы деревни Харкема на северо-западе Нидерландов Анни Броуер-Хугстин. Хозяйка парикмахерского салона, родилась она в США, но еще во младенчестве родители увезли ее из страны, и каких-то других связей — помимо гражданства — с Америкой у нее нет. Сейчас бизнес Анни оказался под угрозой — банк уведомил ее, что планирует закрыть ее счет, без которого функционирование салона, работающего уже более 30 лет, просто невозможно. Когда Rabobank в 2018 году запросил у нее американский номер социального страхования — один из важнейших документов для американцев, Броуер-Хугстин подумала, что это ошибка. В переданных ей формулярах она указала всю информацию о себе, кроме номера налогоплательщика, и подозревает, что именно из-за этого у ее банка сейчас есть причины отказать ей в обслуживании. Получить такой американский ИНН, живя за пределами США, довольно непросто — особенно если налогоплательщик не владеет английским языком.

Декларация Фото: Depositphotos

Аналогичная история и у 63-летнего Роба Герретсена, пенсионера из Амстердама. Он родился в 1957 году в Нью-Йорке, где работал отец, но семья вернулась в Нидерланды, когда мальчику не было и двух лет. Сейчас ему тоже приходится биться с банком ради того, чтобы его счет не закрывали. По словам Герретсена, он крайне разочарован нежеланием политиков в США решать проблему «случайных американцев» и экспатов. «Они считают, что все мы — это богатые американцы, которые прячут деньги. Но это не так», — отметил он в беседе с журналом.

При этом тотальным характер предпринимаемых американскими налоговиками усилий в «охоте на неплательщиков за рубежом» пока назвать всё же нельзя. «Известия» пообщались с несколькими журналистами-международниками и представителями других специальностей, которые в течение 15–20 лет работали в США и у которых там же родились дети. По их словам, каких-либо вопросов или претензий со стороны Службы внутренних доходов США, связанных с наличием у ребенка американского гражданства, к их отпрыскам пока не возникало.

«Это явная дискриминация»

«Урожденные американцы» пытаются вести и коллективную борьбу с несправедливыми, по их мнению, претензиями налоговиков из США. В июле этого года образованная во Франции Ассоциация «случайных американцев» подала в парижский суд жалобу от имени 278 участников объединения. Как полагают истцы, они являются объектами дискриминации со стороны французских банков: финансовые организации отказываются открывать людям с американским гражданством счета, опасаясь, что в итоге именно им придется нести ответственность перед американской Фемидой за любые незадекларированные доходы или активы клиентов во Франции , писал портал International Investment.

Декларация Фото: Depositphotos

Президент ассоциации Фабьен Леагр привел свой пример последствий применения FATCA. По его словам, компания Boursorama, занимающееся цифровым банкингом подразделение Société Générale, сообщила о том, что им слишком накладно передавать налоговую информацию от имени владельцев счетов американской Службе внутренних доходов. «Нельзя исключать кого-то только из-за его или ее гражданства. Эти действия имеют явный дискриминирующий характер, — заявил в свою очередь адвокат Антуан Ве, организовавший подачу иска. — Думаю, что в прокуратуре не понимают значимость ситуации, которая касается почти 10 тыс. человек во Франции».

Французская версия портала Connexion дает даже более высокую оценку численности тех французов, интересы которых может затронуть FATCA, — по его данным, речь идет о примерно 40 тыс. жителей республики. В других странах Европы живут от 300 до 500 тыс. человек, в отношении которых также может быть применен американский закон.

Выход платный

Безусловно, решить возникающие проблемы можно при помощи отказа от гражданства. Однако, помимо технических и организационных сложностей, которые могут возникнуть при проведении этой процедуры, есть и финансовые. Ранее пошлина за отказ от американского паспорта составляла $450, однако в 2014 году ее размер подняли до $2350 . Такая сумма уже не всем по карману. Примечательно, что, даже несмотря на выросшую пошлину, за первые три месяца 2020 года, по данным минфина США, от американского гражданства отказались 2907 человек — и это рекордный квартальный показатель.

Декларация Здание министерства финансов США, Вашингтон Фото: Global Look Press/Jürgen Schwenkenbecher

Состоятельным людям, которые решили отказаться от гражданства США, придется раскошелиться еще больше. В отношении обладателей состояния минимум в $2 млн действует американский налог на экспатриацию (exit tax). «Налог рассчитывается исходя из суммы, которую физическое лицо получило бы, продав все свои активы по рыночной цене за день до отказа от гражданства, — писал Forbes. — Расчет ставки довольно сложный, но в целом он делается по правилам для определения дохода от продажи активов, и ставка по долгосрочным доходам (если активы в собственности более года) составляет 23,8%». Его платят один раз, но есть возможность отсрочить платеж, указывает партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек.

Франция в 2014 году подписала с США двустороннее соглашение, по которому финансовые институты, работающие в республике, обязаны уведомлять чиновников в Вашингтоне о своих американских клиентах. По оценке Фабьена Леагра, такой подход свидетельствует об отсутствии у Парижа и структур Евросоюза политической воли для того, чтобы поспорить с Соединенными Штатами, защищая интересы собственного населения.

Ради отмены пошлины Ассоциация «случайных американцев» подала судебный иск против Госдепартамента США. Авторы ходатайства утверждают, что взимание платы за отказ от гражданства нарушает положения первой, пятой и восьмой поправок к американской конституции. Истцы понимают, что процесс быстрым не будет: по оценке Фабьена Леагра, он затянется минимум до лета 2021 года, а потом проигравшая сторона — независимо от того, чью сторону примет суд, — наверняка подаст апелляцию.

Все в суд!

С учетом того, что до инаугурации избранного президента США Джо Байдена остаются считаные дни, с налогообложением живущих за рубежом граждан Соединенных Штатов придется разбираться уже новой американской администрации. Именно к ней, в частности, к бывшему руководителю Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которую Байден решил выдвинуть на пост министра финансов, обратился в своей колонке обозреватель Bloomberg Андреас Кнут, материал которого оформлен как коллективное письмо от «девяти миллионов американских экспатов». «Многие из нас не могут вести нормальную финансовую жизнь, поскольку мы попали в ловушку одновременного пребывания в двух несовместимых налоговых системах. Мы не может инвестировать или откладывать деньги на старость, как наши соседи или другие американцы, поскольку либо США, либо страна нашего пребывания не признает финансовые продукты и правила второго государства. Мы не можем даже открыть банковский или брокерский счет — финансовые организации отказываются с нами работать».

Декларация Избранный президент США Джо Байден Фото: Global Look Press/CSRA PHOTOGRAPHY INC

По оценке Кнута, есть несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации, которые одновременно облегчат жизнь живущим за границей американским гражданам и упростят работу финансовых и налоговых органов США, а также сократят их расходы. В частности, минфин может ввести новую категорию налогоплательщиков — «квалифицированные нерезиденты», в которую попадут граждане США, постоянно живущие в других странах и платящие там налоги. Такие люди должны быть освобождены от обязательств по подаче в налоговые органы США своей отчетности и от уплаты налогов на любые доходы, которые были получены из источников за пределами Соединенных Штатов.

Будет ли готова администрация 46-го президента США внять чаяниям «случайных американцев» — большой вопрос. Во всяком случае, в том, что Белый дом займется этой проблемой, сильно сомневаются юристы, которые занимаются делами людей, жизнь которых сильно усложнил FATCA. «Байден — из Делавэра, а этот штат (в Европе) всегда приводят как пример лицемерия Соединенных Штатов», — говорит, например, лондонский адвокат Филиппо Носеда, имеющий в виду, что именно в Делавэре нет налога на какой-либо инвестиционный доход для корпораций.

Кроме того, как напомнил юрист в беседе с Time, сам закон FATCA был принят при администрации Обамы, а тот же Байден в его администрации занимал пост вице-президента. «Зачем США менять то, что работает им на пользу, — недоумевает Носеда. — Единственное решение — это идти в суд».