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Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Это в среду, 29 декабря, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

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Документ расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства. При этом инвесторов и квалифицированных специалистов не включили в данную категорию лиц.

Кроме того, проект расширяет перечень преступлений, за которые предусмотрено лишение гражданства. Наряду с терроризмом в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства, а также наркопреступления.

Согласно документу, для исключения фиктивных браков упрощенное приобретение гражданства РФ будет возможно лишь при наличии в браке общего ребенка.

20 декабря в МВД сообщили, что в период с января по ноябрь 2021 года российское гражданство получили 667 939 иностранцев. Это почти на 105 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (563 342), отметили в ведомстве.

15 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дети, родившиеся от браков россиян с иностранцами, должны автоматически получать гражданство России независимо от места рождения и места жительства семьи. По его словам, в планах законодателей реализовать инициативу рамках поддержки соотечественников.

В сентябре в Минтруда сообщили о намерении расширить перечень профессий для упрощенного получения гражданства РФ иностранцами. Список был дополнен 61 специальностью — преимущественно из области медицины.

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