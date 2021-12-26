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Почти 668 тыс. иностранцев получили гражданство РФ в 2021 году
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Почти 668 тыс. иностранцев получили гражданство РФ в 2021 году

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В период с января по ноябрь 2021 года российское гражданство получили 667 939 иностранцев. Об этом говорится 20 декабря в сводке основных показателей деятельности по миграционной ситуации в РФ от МВД.

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«За январь — ноябрь 2021 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, — 667 тыс. 939», — отмечается на сайте ведомства.

Сообщается, что это почти на 105 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (563 342).

Кроме того, из документа следует, что за 11 месяцев 2021 года было выдано 183 157 виз иностранным гражданам и лицам без гражданства. За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 206 тыс.

15 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дети, родившиеся от браков россиян с иностранцами, должны автоматически получать гражданство России независимо от места рождения и места жительства семьи. По его словам, в планах законодателей реализовать инициативу рамках поддержки соотечественников.

В сентябре в Минтруда сообщили о намерении расширить перечень профессий для упрощенного получения гражданства РФ иностранцами.

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