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В РФ с Украины с 2014 года переселились 287,6 тыс. соотечественников

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Более 287,6 тыс. человек переехали с 2014 года в Россию с Украины в рамках программы по переселению соотечественников. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

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«C 2014 года по 1 января 2022 года с территории Украины в Российскую Федерацию в рамках государственной программы [по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом] переселилось более 287,6 тыс. соотечественников (32% от общего числа переселившихся в указанный период)», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что участники программы и члены их семей имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки. Также у них есть право на получение разрешения на временное проживание вне квот и приобретение российского гражданства в упрощенном порядке.

«Участнику государственной программы и членам его семьи, переселяющимся на постоянное место жительства в РФ на территории приоритетного заселения, указанные государственные гарантии и социальная поддержка предоставляются в полном объеме. К территориям приоритетного заселения относятся субъекты РФ, входящие в состав Дальневосточного федерального округа», — уточнили в пресс-центре МВД.

Накануне сообщалось, что граждане Украины за I квартал текущего года чаще остальных получали российское гражданство. Так, на них пришлось 39,6% от общего числа всех новых граждан.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что с 18 февраля по 12 апреля 2022 года в Россию прибыли более 752,4 тыс. человек, в том числе 144 тыс. детей, с Украины, из Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

Неделей ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Известиям», что беженцы, которые получат российское гражданство, смогут получить материнский капитал на имеющихся детей. Отмечается, что ко второму чтению подготовлен законопроект о праве на получение маткапитала эмигрантами-отцами, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство.

Госдума 5 апреля приняла в первом чтении законопроект «О гражданстве Российской Федерации», который внес на рассмотрение президент России Владимир Путин.

Документ расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства. Президент РФ может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана.

12 февраля в Министерстве внутренних дел России сообщили, что рассмотрение заявлений о приеме гражданства РФ в общем порядке, а также от лиц, получивших политическое убежище, беженцев и военнослужащих по контракту в российской армии могут сократить с одного года до трех месяцев.

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