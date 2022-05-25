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Первые жители Херсонской области подали заявления на гражданство РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Первые жители Херсонской области уже подали заявления на получение российского гражданства. Об этом 25 мая сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

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«Этого события, этой возможности очень многие жители нашей области ждали, поэтому задавали вопросы, уже заявления идут в военно-гражданскую администрацию», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, в среду сообщалось, что Запорожская область после ее полного освобождения возьмет курс на вхождение в состав России. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, в планах создать в составе России полноценный субъект — Запорожскую Республику. Он отметил, что население Запорожской области — «абсолютно русское по ментальности».

Херсонская область также заявляла о желании войти в состав РФ. Председатель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал 6 мая, что Херсонская область будет максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. А 28 апреля он исключил возвращение региона обратно под контроль Украины.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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