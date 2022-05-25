Власти Крыма готовы оказать поддержку в выдаче украинцам российских паспортов

Власти Крыма готовы оказать полную поддержку при организации выдачи паспортов России жителям Херсонской и Запорожской областей. Об этом 25 мая заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Полностью поддерживаю нашего лидера! Сегодня мы собственными глазами наблюдаем торжество справедливости. В свою очередь, правительство Республики Крым готово оказать всю необходимую поддержку при организации процесса выдачи российских паспортов жителям территорий, обозначенных в указе президента», — написал он.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Поправки внесены в документ, которым упрощенный порядок был предоставлен жителям Донецкой и Луганской народных республик. Согласно изменившемуся тексту, «граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины», имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 закона «О гражданстве Российской Федерации».

Военно-гражданская администрация Запорожской области сообщила, что ведет подготовку инфраструктуры и сотрудников для организации выдачи российских паспортов местным жителям. В то же время первые жители Херсонской области уже подали заявления на получение российского гражданства.

В этот же день представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что после ее полного освобождения от украинских националистов регион возьмет курс на вхождение в состав России. В находящейся под контролем российских военных Херсонской области замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов также заявлял о желании региона войти в состав РФ.

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