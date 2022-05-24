В Херсонской области завили о желании региона стать субъектом РФ

Херсонская область не намерена добиваться признания собственной независимости и рассматривает присоединение к РФ в качестве основной перспективы. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Мы не планируем быть отдельной независимой республикой. Наша основная задача — быть субъектом в составе Российской Федерации», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Также Стремоусов отметил, что самоопределение региона не является главным приоритетом местных властей в настоящий момент. По его словам, сейчас гораздо важнее наладить мирную жизнь, восстановить экономику и рынок труда, решить ряд социальных вопросов, а также организовать функционирование руководящего аппарата.

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Только после того, как первостепенные нужды области будут удовлетворены, можно будет задуматься о проведении референдума и дальнейшем геополитическом статусе, добавил Стремоусов.

Ранее он заявил, что русский язык наравне с украинским получит статус государственного в Херсонской области. Он добавил, что в школах и вузах обучение будет вестись на русском языке, однако по желанию родителей могут быть сформированы и украинские классы.

Кроме того, сообщалось, что Херсонская область полностью перейдет на взаиморасчеты в рублях до конца текущего года. Ранее в понедельник глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо рассказал, что в регионе вводится бивалютная зона: российский рубль будет в обороте наряду с гривной.

16 мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что регион возвращается к мирной жизни, несмотря на то что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) периодически продолжают наносить удары реактивными снарядами. В области формируют и структурируют новые органы управления.

19 мая Владимир Сальдо сообщил о планах Херсонской области войти в состав России. Он отмечал, что регион полностью освобожден от украинских боевиков и живет в мирном режиме.

На данный момент в Херсонской области возобновилось вещание российских телеканалов и радиостанций. 6 мая власти края заявили, что жители региона получат право на российское гражданство.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными. 9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации. Позже, 19 мая, Сальдо сообщил о планах региона войти в состав России. Он отмечал, что область полностью освобождена от украинских боевиков и живет в мирном режиме. Стремоусов отметил, что жители освобожденной Вооруженными силами РФ Херсонской области получат право на российское гражданство.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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