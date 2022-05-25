Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 мая заявила, что Россия не получила от Италии план по урегулированию ситуации на Украине.

«Мне очень много вопросов поступило от итальянских журналистов за эти дни, и мне было перед ними неловко, потому что обычно я очень оперативно комментирую и даю им справочную информацию, отвечаю на их вопросы. В данном случае было неловко, потому что, вы не поверите, вот эта самая инициатива, некий план не был нам передан», — сказала она на брифинге.

По словам Захаровой, российская сторона ознакомлена с предложениями Рима по данным из СМИ. Если исходить из того, что пишут журналисты, содержащиеся в анонсированном плане предложения оторваны от реальности, указала представитель МИДа.

«Вызывает удивление предположение, что Москву могли бы заинтересовать, как они пишут, мирные инициативы, которые во главу угла ставят логику дальнейшего ужесточения санкций против РФ и продолжения военной поддержки киевского режима», — подчеркнула она.

19 мая появилась информация о том, что Италия предложила ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «спорным территориям» и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе.

По данным газеты La Repubblica, документ подготовлен итальянским МИДом при участии председателя правительства. 18 мая он был направлен министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо генсеку ООН Антониу Гутерришу. С содержанием плана ознакомили и представителей стран «большой семерки».

Также 19 мая в МИД России заявили о готовности вернуться к переговорам с Украиной, когда Киев выразит готовность к этому. В ведомстве напомнили, что процесс был прерван украинской стороной.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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