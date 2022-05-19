Италия предложила ООН план урегулирования ситуации на Украине

Италия предложила ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «спорным территориям» и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе. Об этом 19 мая сообщила на своем сайте газета La Repubblica.

По ее данным, документ подготовлен итальянским МИДом при участии председателя правительства. 18 мая он был направлен министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо генсеку ООН Антониу Гутерришу. С содержанием плана ознакомили и представителей стран «большой семерки».

Как отметил Ди Майо, контакты с Россией продолжаются, а Европа должна приложить усилия для разрешения ситуации на Украине.

Первый этап предложенного Италией плана предусматривает временное прекращение огня. На основании этого могут начаться переговоры, а наблюдать за ситуацией может группа с участием таких стран, как Франция, Германия, Италия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль. Также идет речь об участии ООН и Евросоюза.

На втором этапе предполагается начать международные переговоры о статусе Украины, предполагается ее нейтральность при гарантиях безопасности. Данный статус также должен предполагать беспрепятственное вхождение в ЕС.

Далее при участии международных посредников предлагается обсудить «территориальные споры» России и Украины. Итальянские предложения предполагают полную автономию Крыма и Донбасса при гарантиях прав на языковую и культурную принадлежность, установлении полного самоуправления и самостоятельного обеспечения безопасности, но при сохранении территориальной целостности Украины и утверждении границ, признанных международным сообществом.

РФ не раз подчеркивала, что вопрос Крыма окончательно закрыт — регион легитимно по итогам референдума вернулся в состав России.

В четвертый этап входит заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности Европы, который будет регулировать отношения ЕС и РФ. В частности, предусмотрен полный отвод российских войск с занятых территорий, с чем предполагается увязывать постепенную отмену антироссийских санкций.

Ранее в четверг в МИД России заявили о готовности вернуться к переговорам с Украиной, когда Киев выразит готовность к этому. В ведомстве напомнили, что процесс был прерван украинской стороной.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина, по сути, вышла из переговорного процесса с Россией. Ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило. Дипломат отметил, что Украина пытается размыть уже достигнутые в ходе переговоров с Россией договоренности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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