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Италия предложила ООН план урегулирования ситуации на Украине

La Repubblica: Италия предложила ООН поэтапный план урегулирования ситуации на Украине
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Италия предложила ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «спорным территориям» и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе. Об этом 19 мая сообщила на своем сайте газета La Repubblica.

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По ее данным, документ подготовлен итальянским МИДом при участии председателя правительства. 18 мая он был направлен министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо генсеку ООН Антониу Гутерришу. С содержанием плана ознакомили и представителей стран «большой семерки».

Как отметил Ди Майо, контакты с Россией продолжаются, а Европа должна приложить усилия для разрешения ситуации на Украине.

Первый этап предложенного Италией плана предусматривает временное прекращение огня. На основании этого могут начаться переговоры, а наблюдать за ситуацией может группа с участием таких стран, как Франция, Германия, Италия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль. Также идет речь об участии ООН и Евросоюза.

На втором этапе предполагается начать международные переговоры о статусе Украины, предполагается ее нейтральность при гарантиях безопасности. Данный статус также должен предполагать беспрепятственное вхождение в ЕС.

Далее при участии международных посредников предлагается обсудить «территориальные споры» России и Украины. Итальянские предложения предполагают полную автономию Крыма и Донбасса при гарантиях прав на языковую и культурную принадлежность, установлении полного самоуправления и самостоятельного обеспечения безопасности, но при сохранении территориальной целостности Украины и утверждении границ, признанных международным сообществом.

РФ не раз подчеркивала, что вопрос Крыма окончательно закрыт — регион легитимно по итогам референдума вернулся в состав России.

В четвертый этап входит заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности Европы, который будет регулировать отношения ЕС и РФ. В частности, предусмотрен полный отвод российских войск с занятых территорий, с чем предполагается увязывать постепенную отмену антироссийских санкций.

Ранее в четверг в МИД России заявили о готовности вернуться к переговорам с Украиной, когда Киев выразит готовность к этому. В ведомстве напомнили, что процесс был прерван украинской стороной.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина, по сути, вышла из переговорного процесса с Россией. Ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило. Дипломат отметил, что Украина пытается размыть уже достигнутые в ходе переговоров с Россией договоренности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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