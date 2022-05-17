МИД заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса с РФ

Украина по сути вышла из переговорного процесса с Россией. В настоящее время переговоры не продолжаются, заявил 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (они не идут. — Ред.)», — сказал Руденко журналистам.

Он также добавил, что ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV, что Киев не намерен идти на уступки России, в том числе по Донбассу и Крыму, чтобы добиться прекращения огня.

Незадолго до этого, 15 мая, он подчеркнул, что Киев не признает изменение границ, происходящее в ходе спецоперации Москвы по защите населения Донбасса. При этом он отметил свои задачи в роли политического деятеля, которые заключаются в том, чтобы доставить на Украину как можно больше оружия, а также сделать максимум для ужесточения санкционного давления на Россию.

Ранее, 30 апреля Кулеба, отмечал, что переговорный процесс между Киевом и Москвой сильно осложнился. По его словам, в турецком Стамбуле украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украины, который российская сторона приняла для дополнительного изучения, но затем переговорный процесс заступорился.

О том, что переговоры России и Украины идут непросто, заявлял также в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров. Он указал на то, что новый проект соглашений Киева, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений, но Москва будет добиваться того, чтобы цели этих контактов достигались.

До этого, 29 марта, в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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