На Украине заявили об осложнении переговорного процесса между Киевом и Москвой

Переговорный процесс между Киевом и Москвой сильно осложнился. Об этом 30 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Да, в настоящее время мирные переговоры между Украиной и Россией идут очень сложно», — сказал он агентству Синьхуа.

Кулеба утверждает, что в турецком Стамбуле украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украины. Российская сторона приняла это предложение для дополнительного изучения, но потом переговорный процесс сильно осложнился, сказал министр.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Украина могли бы уже достичь значительных результатов на переговорах, если бы Киев не поменял позицию по указаниям США и Великобритании.

22 апреля Лавров сказал, что переговоры застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в повестке переговоров стоят вопросы демилитаризации и денацификации Украины, восстановления официального статуса русского языка, признания современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма, а также независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Российская и украинская делегации провели четыре очные встречи: 29 марта они прошли в Стамбуле, до этого — 3 и 7 марта, а также 28 февраля — в Белоруссии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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