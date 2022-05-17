В МИД РФ обвинили Украину в попытках «размыть» договоренности в переговорах с РФ

Украина пытается размыть уже достигнутые в ходе переговоров с Россией договоренности. Об этом во вторник, 17 мая, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Не хотел бы углубляться в детали, но украинская сторона действительно пытается размыть положения, которые, казалось бы, уже были согласованы на предыдущих этапах», — сказал он в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что у Киева «богатый опыт в таком деле», так как Минские соглашения на Украине стали «нарушать буквально с момента подписания».

Кроме того, Руденко пояснил, что неконструктивная позиция Киева не способствует организации встречи глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

«Мы никогда не отказывались от контактов с украинской стороной. Это подтверждают встречи в Белоруссии и Турции, а также переговоры в формате видеоконференций. Но для результатов в ходе таких контактов требуется соответствующая основа, необходима конструктивная позиция Киева. Этого сейчас не наблюдается», — заключил он.

Ранее в этот день Руденко заявил, что Украина, по сути, вышла из переговорного процесса с Россией. При этом он отметил, что в настоящее время переговоры не продолжаются. Руденко также добавил, что ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.

В свою очередь Лавров заявил, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию».

11 мая пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что переговорный процесс России и Украины шел весьма вяло и нерезультативно. 6 мая в МИД России заявили, что российско-украинские переговоры находятся в стагнации.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они продлились около трех часов. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии — 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После переговоры проводились в видеоформате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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