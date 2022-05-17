Лавров назвал причину затягивания переговоров с Москвой по ситуации на Украине

Переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию». Об этом 17 мая завил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед участниками просветительского марафона «Новые горизонты», организованный обществом «Знание».

«У нас есть по разным каналам поступающая информация о том, что ведут украинских переговорщиков и регулируют их свободу маневра Вашингтон и Лондон. Они хотят конфликт затянуть, чем дольше, тем, как им кажется, больший урон они нанесут российским военнослужащим, самой РФ, измотать, утомить и прочее», — сказал Лавров.

По мнению Лаврова, надежды на то, что перевод разговора на уровень Вашингтона или Лондона что-то изменит, нет.

13 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид подчеркнула, что Вашингтон сконцентрировал внимание на военной поддержке Украины, а не на переговорном процессе с Россией.

11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс России и Украины продолжается весьма вяло и нерезультативно.

6 мая в МИДе России было заявлено, что российско-украинские переговоры находятся в стагнации.

5 мая глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело, представители Киева «откатывают обратно» ранее достигнутые договоренности.

29 марта в Стамбуле (Турция) состоялся последний очный, четвертый по счету, раунд российско-украинских переговоров. Тогда Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее, как указали в МИДе, украинская сторона от своей же позиции отошла. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».