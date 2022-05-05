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В Госдуме рассказали о тяжелых переговорах России и Украины

Депутат Слуцкий заявил, что представители Киева «откатывают обратно» достигнутые на переговорах договоренности
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
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Переговоры с Украиной идут тяжело, представители Киева «откатывают обратно» ранее достигнутые договоренности. Об этом в четверг, 5 мая, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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«Стараемся делать всё возможное не только в плане поддержки специальной военной операции. Я являюсь одним из четырех переговорщиков с российской стороны. Правда, переговариваться тяжело. Украинские визави договариваются, а потом откатывают обратно», — сказал он на встрече в госпитале с ранеными участниками специальной военной операции России по защите Донбасса.

Днем ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс Москвы и Киева не вселяет уверенности на результативный конец, так как украинская сторона постоянно меняет свою позицию.

22 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской делегаций застопорились. По его словам, Москва до сих пор не получила ответа от Киева на свои предложения.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они продлились около трех часов. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии — 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После переговоры проводились в видеоформате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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