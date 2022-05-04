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В Кремле оценили перспективы переговоров Москвы и Киева

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Переговорный процесс Москвы и Киева не вселяет уверенности на результативный конец, так как украинская сторона постоянно меняет свою позицию. Об этом в среду, 5 мая, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«На переговорном треке (Москвы и Киева. — Ред.) вряд ли по-прежнему можно констатировать динамику, скорее наоборот. Непоследовательность украинской стороны также констатировалась нами на разных уровнях. Они меняют свою позицию каждый день. Как можно относиться к непоследовательной позиции переговорщиков? Только негативно. Это не вселяет уверенность в том, что этот переговорный процесс может каким-то образом результативно закончиться», — заявил Песков.

22 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской делегаций застопорились. По его словам, Москва до сих пор не получила ответа от Киева на свои предложения.

29 марта в Стамбуле состоялся последний, четвертый по счету, на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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