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Глава МИДа Лавров: переговоры между Россией и Украиной застопорились

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Россия не получила ответа от украинской стороны на свои предложения. Переговоры Москвы и Киева застопорились. Об этом заявил в пятницу, 22 апреля, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сейчас они [переговоры] застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Также глава ведомства напомнил, что 21 апреля президент Украины заявлял, что он никаких текстов не получал и не видел.

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Вместе с тем он отметил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

21 апреля директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что переговоры России и Украины продолжаются в видеоформате практически в ежедневном режиме. Межведомственные делегации сторон обсуждают возможные договоренности об урегулировании ситуации на Украине, ее будущем нейтральном, внеблоковом статусе. Однако переговоры сопровождаются агрессивной риторикой Киева, подчеркнул Полищук.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в повестке переговоров стоят вопросы демилитаризации и денацификации Украины, восстановления официального статуса русского языка, признания современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма, а также независимость Донецкой и Луганской народных республик.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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