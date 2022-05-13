США сосредоточили внимание на военной помощи Украине взамен диалога с Россией

Соединенные Штаты Америки в настоящее время концентрируют больше внимания на военной поддержке Украины, а не на переговорном процессе с Россией. Об этом заявила в пятницу, 13 мая, на брифинге помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Мы сегодня сконцентрированы на как можно большем укреплении позиций Украины на поле боя, чтобы, когда придет время, у Украины было как можно больше влияния за столом переговоров», — сказала Донфрид, добавив, что, по ее мнению, «Россия не проявила готовности к серьезному ведению переговоров».

Незадолго до этого, 10 мая, официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что военная помощь Киеву намного «эффективней», чем переговоры с Россией. Так она прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена о том, почему Вашингтон не начнет напрямую взаимодействовать с Москвой для разрешения ситуации на Украине.

5 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении государства сохранять возможность беспрепятственно поставлять оружие в регион. Он также рассказал, что Вашингтон дополнительно предоставил Киеву гуманитарную помощь в объеме $387 млн.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что, продолжая выделять средства на военную поддержку Киеву, Соединенные Штаты Америки проявляют не «любовь к Украине», а желают нанести тяжелое поражение России, ограничив ее экономическое развитие и политическое влияние в мире.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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