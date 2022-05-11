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Песков рассказал о переговорном процессе между Москвой и Киевом

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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Переговорный процесс России Украины продолжается весьма вяло и без посредников. Об этом 11 мая сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, что Евросоюз не может быть посредником в данных переговорах, а на эту роль подходит Турция.

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Отвечая на вопрос журналистов, нужны ли посредники, Песков напомнил, что переговоры начинались изначально без них.

«Хотя, безусловно, мы оцениваем и признательны за усилия турецких коллег за создание условий той встречи в Стамбуле. Там даже были достигнуты нужные нам понимания, которые затем были дезавуированы украинской стороной», — отметил представитель Кремля, указав, что несмотря на это переговорный процесс как начинался без посредников, так и продолжается.

По его словам, процесс идет вяло и нерезультативно.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что контакты российской и украинской стороны в рамках переговорного процесса осуществляются. 6 мая в МИДе России уточнили, что российско-украинские переговоры находятся в стагнации.

Накануне Боррель отметил, что ЕС едва ли сможет выступить в качестве посредника в российско-украинских переговорах, поскольку Россия этого не захочет. По его мнению, для ЕС в роли посредника не подойдет и Китай, который выступает в поддержку РФ.

5 мая глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело, представители Киева «откатывают обратно» ранее достигнутые договоренности.

4 мая Песков отметил отсутствие уверенности на результаты переговоров Москвы и Киева, так как украинская сторона постоянно меняет свою позицию.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд российско-украинских переговоров. Тогда Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее, как указали в МИДе, украинская сторона от своей же позиции отошла. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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