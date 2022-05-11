МИД РФ рассказал о переговорном процессе с Украиной

Контакты российской и украинской стороны в рамках переговорного процесса осуществляются. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это направление комментируется у нас теми людьми, которым было вверено это направление. Недавно заявления были сделаны господином Мединским, поэтому контакты осуществляются», — заявила дилпомат в эфире радио Sputnik в среду, 11 мая.

6 мая в МИДе России было заявлено, что российско-украинские переговоры находятся в стагнации.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что переговоры его страны с Россией могут стать невозможными в случае гибели украинских военных, остающихся в Мариуполе.

5 мая глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело, представители Киева «откатывают обратно» ранее достигнутые договоренности.

Днем ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс Москвы и Киева не вселяет уверенности на результативный конец, так как украинская сторона постоянно меняет свою позицию.

12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что белорусская площадка подходит для дальнейших контактов с Украиной: коллеги из Минска хорошо организовали на своей территории несколько раундов переговоров. Он подчеркнул, что начать прямой диалог с украинской стороной стало возможно во многом благодаря усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд российско-украинских переговоров. Тогда Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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