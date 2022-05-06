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МИД РФ рассказал о стагнации в переговорах с Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российско-украинские переговоры находятся в стагнации. Такое заявление сделал на брифинге в пятницу, 6 мая, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Сумма разностей: чего ждать от дальнейших переговоров РФ и Украины
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По его словам, страны НАТО делают всё, чтобы не допустить скорейшего прекращения боевых действий.

«Наращиваются поставки вооружений на Украину, масштабы которых исчисляются миллиардами долларов. Только Вашингтон направил военной продукции на $3,8 млрд», — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что действия украинских властей подтверждают нежелание вести переговоры с Москвой.

5 мая глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело, представители Киева «откатывают обратно» ранее достигнутые договоренности.

Днем ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс Москвы и Киева не вселяет уверенности на результативный конец, так как украинская сторона постоянно меняет свою позицию.

22 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской делегаций застопорились. По его словам, Москва до сих пор не получила ответа от Киева на свои предложения.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они продлились около трех часов. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии — 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После переговоры проводились в видеоформате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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