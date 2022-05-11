Боррель не увидел ЕС в роли посредника в переговорах РФ и Украины

Европейский союз (ЕС) едва ли сможет выступить в качестве посредника в российско-украинских переговорах, поскольку Россия этого не захочет. Об этом заявил 10 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Не мы [Евросоюз]. Русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника», — отметил он.

Боррель заявил также, что для ЕС в роли посредника не подойдет и Китай, который выступает в поддержку РФ.

Турция поддерживает хорошие отношения как с украинской, так и с российской сторонами, отметил глава евродипломатии, добавив, что ООН могла бы подойти на эту роль лучше всего.

Комментировать возможный исход переговоров России, Украины и посредника между тем Боррель не стал, отметив, что это зависит от силы каждой из сторон.

Кроме того, он подтвердил свою поддержку украинской стороне в плане поставок оружия, сославшись на то, что основная задача сейчас «поставить украинцев на позицию силы».

Этот вопрос, подчеркнул Боррель, будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел «группы семи» (G7) под председательством Германии, которая состоится 12–14 мая в коммуне Вангельс на берегу Балтийского моря.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заверил, что Евросоюз не желает войны с Россией, однако антироссийские санкционные меры предпринимать будет.

В интервью газете Боррель также ответил на вопрос относительно возможного эмбарго на поставки российского газа. По его словам, ЕС по-прежнему желает «избавиться от российского газа», однако этот процесс займет немного больше времени. В частности, необходимо найти новых поставщиков, а также исправить ошибку отсутствия терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что Вашингтон не нацелен на проведение прямых переговоров с Россией по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины. США, по ее словам, придерживаются позиции поддерживать Киев за столом переговоров и предоставлять украинской стороне военную помощь.

При этом директор Национальной разведки США Эврил Хейнс отметила, что успешные переговоры по ситуации на Украине в краткосрочной перспективе являются маловероятными. По ее мнению, ситуация на Украине в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей эскалации.

Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры России с украинской делегацией касаемо мирного урегулирования конфликта не прекращены, а проходят в дистанционном формате. Он уточнил, что для перевода встречи в очный режим необходимо иметь «больше конкретики на руках».

4 мая член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер выразил недоверие к Австрии как к нейтральному посреднику при решении международных конфликтов на фоне того, что Вена ввела санкции против России и заняла сторону НАТО в ситуации на Украине.

12 марта израильская газета The Jerusalem Post рассказала о том, что Израиль рассматривает возможность стать посредником на переговорах между Киевом и Москвой в контексте проводимой Россией спецоперации в Донбассе. Тель-Авив заинтересован в посредничестве только при наличии реальной возможности помочь в урегулировании ситуации, подчеркнули источники газеты.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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