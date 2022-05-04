В ЕП заявили о недоверии к Австрии как к нейтральному посреднику

Из-за того что Австрия ввела санкции против России и заняла сторону НАТО в ситуации на Украине, она поставила под вопрос свой статус нейтрального посредника при решении международных конфликтов. Об этом заявил член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер 4 мая.

Политик указал, что Австрия всегда была страной и местом для проведения мирных переговоров.

«Мы позволили провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Турции. Это пощечина австрийской дипломатии», — цитирует политика «РИА Новости».

По его словам, правительство Австрии полностью на стороне НАТО и США и не придерживается нейтральной позиции. В связи с чем они потерпели полный провал.

Хайдер добавил, что нейтральный статус Австрии закреплен в конституции страны с 1955 года и подтверждается тем, что она не входит в Североатлантический альянс. Он также отметил, что оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) выступила с критикой правительства по вопросу ситуации на Украине и выдвинула план из пяти пунктов по «восстановлению» нейтралитета страны, который в том числе включает отмену санкций ЕС против РФ. Такого же мнения придерживается и народ страны.

«Более 70% австрийцев выступают за то, чтобы страна придерживалась нейтрального статуса, и не рассматривают членство в альянсе как возможную опцию», — сообщил Хайдер.

Накануне, 3 мая, посол России в Вене Дмитрий Любинский получил уведомление от австрийского МИДа о том, что 8 мая не предусмотрено участие дипломатов РФ в мероприятиях в память об освобождении Австрии от нацизма и окончании Второй мировой войны. По его словам, одновременно МИД Австрии заверяет посольство РФ в том, что в ходе церемонии подобающим образом будет отдана дань памяти «тысячам» павших советских солдат.

Как заявил в тот же день член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, в то время как в Австрии чествование героев Второй мировой войны будет проходить без главной страны-победителя, Россия будет продолжать денацификацию Украины.

29 апреля посол России в Вене также заявил, что Австрия вошла в круг недружественных России государств, но РФ по-прежнему открыта к диалогу и на уровне посольства продолжает поддерживать рабочие контакты в условиях, по сути, информационной блокады на Западе.

До этого, 24 апреля, австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер сообщила, что Евросоюз намерен отказаться от поставок газа из РФ к 2027 году. Глава ведомства добавила, что в настоящее время зависимость Австрии от российского газа составляет 80%.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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