В то время как в Австрии чествование героев Второй мировой войны будет проходить без главной страны-победителя, Россия будет продолжать денацификацию Украины. Об этом 3 мая заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Чествование героев будет происходить без главной страны-героя. Ничего, одновременно главный герой освобождает от остатков нацизма территорию Украины», — цитирует его «РИА Новости».

Как ранее в этот день сообщил посол России в Вене Дмитрий Любинский, австрийский МИД уведомил, что 8 мая не предусмотрено участие дипломатов РФ в мероприятиях в память об освобождении Австрии от нацизма и окончании Второй мировой войны. По его словам, одновременно МИД Австрии заверяет посольство РФ в том, что в ходе церемонии подобающим образом будет отдана дань памяти «тысячам» павших советских солдат.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения ДНР и ЛНР, одной из целей которой заявлена денацификация Украины, 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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