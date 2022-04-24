Минэнерго Австрии назвало желаемые сроки отказа ЕС от газа из РФ

Евросоюз намерен отказаться от поставок газа из РФ к 2027 году. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщила австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

«Еврокомиссия сформулировала цель для всех 27 стран ЕС на 2027 год, это очень амбициозная цель <…> Эта цель ЕС касается всех стран-членов, достичь ее получится при совместной работе», — сообщила Гевесслер в интервью австрийскому изданию OE24.

Глава ведомства добавила, что в настоящее время зависимость Австрии от российского газа составляет 80%.

«Мы должны от этого быстро освободиться, потому что зависимость делает нас уязвимыми перед шантажом и взвинчивает цены», — заключила Гевесслер.

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о намерении Германии полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. По словам дипломата, ФРГ намерена прекратить использовать российский уголь до конца лета, а потребление нефти уменьшить наполовину до лета. Она подчеркнула, что свести к нулю его импорт из РФ планируется до конца года.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

Решение стран Запада отказаться от российских энергоресурсов было принято на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил Владимир Путин, и введения антироссийских ограничительных мер, в результате которого усугубилось экономическое положение ряда государств.

Началу спецоперации предшествовало обострение ситуации в Донбассе. Как подчеркивали в Минобороны, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.

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